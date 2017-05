Auta nechte pod Prašivou. Na oblíbený kopec už jen pěšky nebo na kole

Beskydy - Pořádný rozruch vzbudilo rozhodnutí zakázat autům vjezd na komunikaci, která vede na Malou Prašivou. Tamní turistická chata a dřevěný kostel jsou oblíbené výletní cíle, byť mnozí raději než pěšky či na kole dlouhá léta vyráželi na kopec autem. Jenže zejména na silný víkendový provoz není cesta stavěná.

O PrašivéVrchol Prašivá leží v nadmořské výšce 843 metrů v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd. Spadá do katastru obce Vyšní Lhoty. Na blízkém vrcholu Malé Prašivé, která sahá do nadmořské výšky 706 metrů, je turistická chata s rozhlednou z roku 1921. V těsném sousedství chaty se nachází historický dřevěný kostelík sv. Antonína Paduánského z roku 1640, který je pod ochranou Národního památkového ústavu. Venku u chaty je k dispozici i posezení s ohništěm. Prašivá je zároveň poutním místem. Oblíbená horská chata patří Klubu českých turistů, od roku 2015 ji vylepšují noví provozovatelé. Prašivá slouží jako výchozí bod do řady blízkých či vzdálenějších oblastí Moravskoslezských Beskyd, leží na křižovatce turistických tratí a cyklotras.

Její vlastník, státní podnik Lesy České republiky, proto na počátku roku přišel s tím, že tam od května umístí dopravní značku, která až na výjimky zakáže vjezd motorových vozidel. V minulých letech nebyla tato lesní cesta osazena žádnou dopravní značkou, a tak podle lesníků vznikl mylný dojem, že jde o místní komunikaci, která je přístupná všem.

„Avizované umístění zákazové značky s dodatkovou tabulkou nelze vnímat jako svévolné omezení vjezdu, ale jako upozornění řidičům, že příjezd na Prašivou je omezen zákony," konstatoval ve vyjádření Tomáš Peka z Lesní správy Frýdek-Místek. Podle lesníků byla cílem náprava současného stavu, kdy klidný výstup na Prašivou bez projíždějících aut je o víkendech takřka nemožný. „Máme zájem na tom, aby výlet na Prašivou s dětmi, kočárkem či na kole byl pokud možno odpočinkovou procházkou," podotkl Tomáš Peka.

Nabízí se ale i alternativní vysvětlení, proč lesníci k tomuto kroku sáhli. „Tahačům, které jezdí s kulatinou a dřevem z kopce, nemají auta kde uhnout. Cesta je tam úzká, osobák prý není ochoten couvat, postaví se a stojí. Ten z tahače musí otevřít okýnko a řvát, ať si couvne, on couvat se dřevem do kopce nemůže," popsala situaci jedna z místních obyvatelek. Těžba dřeva na Prašivé přitom zdaleka není ojedinělým jevem.

Na kopec bez autaOpravená chata Prašivá na stejnojmenném vrcholu láká řadu návštěvníků. Jenže s tím souvisí také nárůst počtu automobilů, které k chatě a kostelíku míří po lesní cestě. To se ale mění. Lidé, kteří by chtěli na kopec vyrazit autem, mají utrum. Není divu, že rozhodnutí vyvolalo bouřlivé emoce, vždyť Prašivá je v podstatě městský kopec a hlavně o víkendech praskal vrchol ve švech. Jenže aut bylo až příliš a cesta, která tam vede, zdaleka není na tak hustý provoz stavěná. Na účelové komunikace v chráněných krajinných oblastech je navíc vjezd zákonem zakázán. Starší lidé budou mít možnost dostat se na Prašivou i přes zákaz, takže nová situace nejvíc postihne lenochy, kteří by se na kopec mohli dostat i pěšky nebo na kole, raději ale zvolí pohodlnější variantu. Jen je potřeba vyřešit, aby auta pod kopcem neucpala celou obec.

ZÁKAZ LIDEM NEVADÍ, PROBLÉMEM JE PARKOVÁNÍ

Parkoviště u restaurace Kohutka ve Vyšních Lhotách je jednou z alternativ, kde se dá nechat auto při cestě na Prašivou, byť zde bývá často plno. Po červené značce odtud turisté dojdou k chatě na Prašivé do půl hodiny, trasa je však místy poměrně příkrá. Foto: Deník/Lukáš Morys

Pro potřeby farnosti a návštěvníků mší, obsluhy turistické chaty a pro lidi, kteří žijí v lokalitě pod Prašivou, jsou určeny bezplatné povolenky vjezdu motorových vozidel. Pro místní obyvatele se tak v podstatě nic nezmění.

Chataři ani Klub českých turistů se zákazu nebrání. Místní se ale obávají, že auta budou parkovat na soukromých pozemcích lidí nebo budou ucpávat úzké místní komunikace. Několik desítek obyvatel Vyšních Lhot dokonce podepsalo petici za změnu řešení zákazu vjezdu na Prašivou. Chtějí, aby se zákaz vztahoval i na některé místní komunikace, aby nebyla zvýšena koncentrace problémů u dopravních značek. S budováním nových parkovacích míst v bezprostřední blízkosti, které by pomohly situaci řešit, je totiž podle vedení obce dlouhodobě problém.

„Lidé se až na drobné výjimky nebrání zákazu, ale potřebují, aby byla vyřešena dopravní a parkovací situace v obci kompletně. To je věc, na kterou jsme hned s paní starostkou upozorňovali, když jsme se dozvěděli, že ten zákaz tady CHKO Beskydy a Lesy ČR chtějí umístit," míní Martin Stiller z Chaty Prašivá. Obecní zastupitelé při dubnovém jednání schválili vytvoření studie řešení dopravní situace pod Prašivou.

HUSTÝ PROVOZ VADÍ I CYKLISTŮM



Cesta na Prašivou. Foto: Deník/Lukáš Morys

Lesy ČR původně plánovaly, že by se zákazová značka měla na začátku lesní cesty na Prašivou objevit už zkraje května, termín byl ale odsunut. Celá záležitost se dostala až na krajský úřad. To ale nic nemění na tom, že na lesní účelové komunikaci nemají běžná auta co dělat. Jisté je, že cesta na Prašivou neodpovídá hustému provozu, kdy se potkávají auta, cyklisté, pěší i s kočárky.

„Za jeden den o víkendu přijede třeba 150 aut. Rodiny s dětmi nejsou schopny nahoru vyjít. Cyklista dvacetkrát seskakuje z kola, protože auta jezdí nahoru a dolů a on se nemá kam vyhnout. Každý den to hrozí průšvihem, že se něco stane," podotýká Martin Stiller. Stávalo se, že auta na kopci parkovala i na louce poblíž kostela.



Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé byl zbudován v roce 1640 Jiřím, hrabětem z Oppersdorfu. Konají se k němu tradiční poutě v polovině června ke svátku svatého Antonína. Foto: Deník/Lukáš Morys

Senioři, kterým už síly nestačí na pěší zdolání Prašivé, si však nemusí zoufat.

„Dali jsme návrh Lesům ČR a představili jsme to i obcím, že až se situace trošku zklidní, až bude zřejmé, kolik lidí se chce na kopec dostat a nemohou kvůli zákazu, že bychom udělali nějaké charterové výjezdy pro důchodce. Třeba jednou za dva týdny ve všední den dopoledne, kdy je tady na Prašivé klid," doplnil chatař. Zájemce by čekala prohlídka chaty a rozhledny, káva, popřípadě promítání. „Myslím si, že to rozjedeme až někdy po prázdninách."

Co také stálo v petici místních lidí„S aktuálním návrhem umístění zákazových značek nesouhlasíme, a to z důvodu neřešených následných problémů s nedostatkem parkovacích míst na cestách pod těmito značkami a také z důvodu nevyhovujícího odklonu dopravy a dalšího nárůstu pohybu motorových vozidel v této oblasti. Je zřejmé, že stávající návrh řešení by velmi silně přispěl k již tak neúnosnému a nežádoucímu nezákonnému parkování motorových vozidel podél cesty na Prašivou a také podél cesty směrem k restauraci Kohútka."