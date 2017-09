Autem na Radegast den? Přes Dobrou ne, silnice je uzavřena

Silnice mezi Frýdkem a Dobrou se opravuje. Řidiči můžou jet až do neděle po dálnici D48 na obchvatu Dobré i bez známky.

Ve středu začala plná uzavírka silnice, která spojuje křižovatku ulic Slezská a Hlavní ve Frýdku a železniční přejezd u restaurace Na Špici v Dobré. Silnice byla částečně uzavřená od 21. srpna, avšak od středy je neprůjezdná úplně, a to až do neděle. Od pondělí nastane opět částečná uzavírka, která potrvá do 14. října.

Řidiči proto musí využívat náhradní cestu, a to buď autem po dálnici D48, kterou je v době uzavírky povoleno v daném úseku využívat bez dálniční známky, nebo vlakovou dopravu, která nijak omezená není. Uzavírka silnice ovlivňuje i autobusové linky. Do neděle nebudou autobusy vůbec jezdit na zastávky Frýdek restaurace U Hučky, Frýdek městský hřbitov a Dobrá VÚHŽ. Objížďkou jezdí také všechny linky, které míří do Nošovic. Pojedou po obchvatu Dobré a dále po tamní cestě na zastávku Dobrá restaurace Na Špici. Po této zastávce pojedou dle běžného jízdního řádu.

Radegast den nabídne dobré pivo i hudbu

Již každoroční festival Radegast den začne už tuto sobotu dopoledne v nošovickém pivovaru. Hudebního programu, který začíná o půl dvanácté, zahrnuje například koncert Marie Rottrové, ostravské rodačky, nebo populární kapely Tublatanka, Mňága a Žďorp, Doga či Rybičky 48. Kromě hudby nabízí festival samozřejmě i zážitky spojené s pivem. Letos si poprvé mohou návštěvníci vychutnat pivo ve stanu ze skla a na čepu bude Rázná desítka, Ryze hořká dvanáctka a Radegast nefiltrovaný. Na to, jak se má správně pivo načepovat, dohlédnou Mistři výčepní, kteří rádi poučí všechny zájemce a nechají je si čepování vyzkoušet. Nebude chybět také možnost vyzvat někoho na čepovací souboj, ve kterém si vítěz nechá své načepované pivo. Připraveny také budou exkurze do pivovaru, které potrvají hodinu a budou stát sedmdesát korun. V Radegast „Hořké zóně“ budou probíhat soutěže ve zručnosti, síle a výdrži a adrenalinové disciplíny. Lidé také budou mít možnost potkat se s extraligovými hokejisty, kteří v průběhu dne budou mít ve Velkém stanu autogramiádu. Vstup na celý festival je pro všechny zdarma.

Právě cestu do sousedních Nošovic bude uzavírka komplikovat všem, kteří v sobotu zamíří na tradiční Radegast den. Pořadatelé festivalu na sobotu zajistili mimořádnou dopravu zvláštním vlakem z Ostravy přímo do areálu pivovaru. Z Frýdku-Místku budou také jezdit pravidelné autobusy. Do Nošovic se bude možno dostat i autem po dálnici a zaparkovat na parkovišti u areálu automobilky Hyundai, odkud bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava autobusy do areálu festivalu. Za vlak z Ostravy zaplatí zájemci o festival padesát korun, za vlak z Frýdku-Místku pětadvacet, stejně pak i za cestu zpět. Děti do 15 let mají jízdné zdarma.

Večer se pak dostanou lidé do Frýdku-Místku například i vlakem Českých drah z Dobré, poslední vlak odsud odjíždí ve 23.12 hodin.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ