Bahno se na Olešné těží i v mrazech

Ani mrazivé počasí nezastavilo těžbu sedimentů ze dna přehrady Olešné na okraji Frýdku-Místku.

Těžba bahna na Olešné. Foto: Deník/Lukáš Morys

Bagry mohou dno ukusovat jako pevnou hmotu, nízké teploty tak nejsou na škodu. Práce by měly být hotovy do konce března. Z Olešné a přilehlého rybníka Řehánek má zmizet více než 183 tisíc metrů krychlových sedimentu. Přehradu spravuje Povodí Odry, které vyčištění plánovalo už několik let, vše se ale dalo do pohybu až v loňském roce. Stavební akce byla vysoutěžena za 48 milionů korun bez DPH.