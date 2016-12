Beskydské horské chaty ještě mají na Silvestra pár volných pokojů

Kdo chce strávit Silvestra v Beskydech, má ještě šanci sehnat ubytování. Některé hotely či horské chaty mají poslední volné pokoje, jiné jsou už ale dlouho předem obsazené.

Beskydy v zimě. Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Ski Park Gruň ve Starých Hamrech nabízí ještě pár volných čtyřlůžkových pokojů.

Výkonný ředitel střediska Kemal Rušitovič řekl, že v ceně balíčku pro dvě osoby za 5390 korun jsou čtyři noclehy od 28. prosince do 1. ledna s plnou penzí včetně silvestrovského rautu a programu. Středisko má ubytovací kapacitu 140 lůžek přímo u sjezdovek, na kterých se nyní lyžuje každý den od 09:00 do 16:00. "Doufáme, že budeme lyžovat až do Velikonoc," řekl Rušitovič.

Několik volných dvoulůžkových pokojů má hotel Ráztoka v Trojanovicích, který je poblíž lanovky na Pustevny. Pobyt pro dva lidi na čtyři noci přijde na 7990 korun. "Je to s polopenzí, hodinou vířivky, hodinou bowlingu, se silvestrovským večerem a lahví sektu," řekla vedoucí recepce Magdalena Strnadlová.

Chata Emil Zátopek na Lysé hoře nabízí ubytování ve dvou budovách, Desítce a Maratonu. "Chata Desítka je plně obsazena. Pár míst je ještě na chatě Maraton," řekl vedoucí střediska Radek Menšík. Dvoulůžkový pokoj na silvestrovskou noc se snídaní a místenkou do restaurace, v níž bude program, přijde na 5000 korun.

Zcela plno už má Bezručova chata na Lysé hoře. "Máme všechno obsazené. My máme jenom deset lůžek a obsazené už to je od listopadu," řekl nájemce chaty Ivo Sklenář. Obě nové chaty na Lysé hoře byly otevřeny loni.

"My máme úplně plno, až po střechu. Budou tu tři skupinky hostů, zábavu budou mít ve vlastní režii," řekl provozovatel rekreačního střediska Skalka na Ostravici Tomáš Moskala. Jedna ze skupinek podle něj trávila ve středisku Silvestra i před rokem, ostatní hosté jsou noví.