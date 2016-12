Beskydy: Sezona je v plném proudu

Ani vánoční obleva nezastavila lyžařskou sezonu v Beskydech.

Lyžování ve ski areálu Bílá. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V provozu zůstávají vleky i lanovka ve ski areálu v Bílé, od Božího hodu se už lyžuje za ceny hlavní sezony.

Kompletně celý areál je v provozu na Mezivodí, ode dneška až do pátku si tam lyžaři budou moci vychutnat také večerní lyžování, a to od 17.30 do 20.30 hodin.

Přes den i večer se lyžuje také v Mostech u Jablunkova, v Kempalandu v Bukovci nebo ve ski areálu Na Staškově v Malenovicích, naopak z důvodu nepřízně počasí je večerní lyžování zrušeno na Opálené v Pstruží.

V palkovickém lyžařském areálu byla včera v provozu polovina velké sjezdovky a dětské lano, od pondělí se lyžuje každý den ve ski parku Gruň ve Starých Hamrech. Zcela mimo provoz zůstává areál v Řece nebo v Morávce, kde na svazích leží jen trocha technického sněhu.

Ještě dnes by měl přetrvávat silný vítr, postupně se však má ochlazovat, sněhové podmínky by se tedy minimálně neměly zhoršovat.