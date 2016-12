Beskydy: V provozu je řada sjezdovek, lyžaře lákají i na Silvestra

Lyžařské areály v Beskydech i jinde nabízejí na přelomu roku dobré podmínky.

Ve Ski areálu Bílá je v provozu osm z devíti sjezdovek. „Je na nich 20 až 45 centimetrů zmrzlého technického sněhu," potvrdil včera šéf areálu Jaroslav Vrzgula. Děti potěší, že mimo svahy je místy dokonce přírodní sníh.

Silvestrovská lyžovačka začne v 8.30 hodin a potrvá do 16 hodin, večerní lyžování si mohou zájemci užít mezi 18. a 21. hodinou. Stejné to bude i na Nový rok.

Každý den je v provozu rovněž Ski areál Mezivodí, a to vždy od 8.45 hodin do 16 hodin. Podle internetových stránek areálu je na svazích více než půlmetrová vrstva sněhu.

V lyžařském středisku v Malenovicích se dnes lyžuje od 9 do 16 hodin, na Nový rok mohou zájemci lyžovat od 10 do 16 hodin, navíc v 17.30 hodin začne večerní lyžování.

Lyžuje se i v Mostech u Jablunkova, kde leží asi 60 centimetrů převážně technického sněhu. Areál je dnes v provozu od 8.30 hodin do 16 hodin, 1. ledna se bude lyžovat od 10 do 16 hodin a také od 17 do 21 hodin.

Areál Kempaland v Bukovci hlásí čtyřiceticentimetrovou sněhovou pokrývku. Silvestrovské lyžování začne od 8.30 hodin a potrvá v 16. hodiny. Na Nový rok bude areál otevřen od 12 do 16 hodin, večerní lyžování je naplánováno od 17 do 20 hodin.

Na Novojičínsku pojede sjezdovka na Svinci v Novém Jičíně na Silvestra od 9 do 16 hodin, jinak denně od 9 do 20 hodin. Zatím jezdí jen velká, dětskou provozovatel zasněžuje. V HeiParku v Tošovicích u Oder bude silvestrovský provoz od 9 do 17 hodin. Pojede velká sjezdovka, poma a dvě dětské sjezdovky. Od 1. ledna by měl být provoz od 9 do 21 hodin.

Na Pustevnách zatím jede jediný vlek Pod Šumnou, dlouhý 190 metrů, a v provozu je také šedesátimetrový dětský provazový vlek. Na Silvestra bude provoz těchto vleků jako v běžné dny, tedy od 8.30 do 16 hodin. Lanovka Ráztoka-Pustevny pojede od 8 do 17 hodin.

Na Nový rok pojede vlek v době od 9.30 do 16 a lanovka od 9 do 17 hodin. Pro běžkaře jsou upravené trasy na Radhošť a Martinák, a po dvou kilometrech z okruhu přes Velkou sjezdovku a standardní běžecké tratě.