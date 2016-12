Bezdomovci se mohli nechat zdarma ostříhat

Frýdek-Místek - „Další dva lidi na stříhání!" znělo včera z budovy frýdeckého Dobrovolnického centra ADRA. Příchozí vešli do místnosti sociálního šatníku, odložili si, posadili se na židli a kadeřnice jim podle přání upravily účes. Oproti klasickému kadeřnictví ale s podstatným rozdílem služby byly zdarma. O tradiční stříhání lidí bez domova byl i včera zájem.

Dobrovolníci z ADRY stříhali bezdomovce. Archivní snímek.Foto: Deník/Lukáš Morys

Stříhání se uskutečnilo ve stejný den, kdy je otevřený sociální šatník. Fronta před vstupem do budovy proto byla větší, než je obvyklé. Podle Stanislava Staňka, vedoucího dobrovolnického centra, služeb sociálního šatníku včera využilo zhruba sedmdesát lidí, pod strojek nebo nůžky kadeřnic pak usedlo přibližně čtyřicet z nich. „Ostříhat jsem se tady byl úplně poprvé, je to super," řekl třicetiletý Marek, který v nynějších dnech přespává u kamarádů. „Zachrání mě, až si najdu práci. To se ze všeho vylížu," usmál se muž.

Během stříhání panovala dobrá nálada. Zákazníci s kadeřnicemi vtipkovali například o tom, jaký účes chtějí. „Někteří přijdou a řeknou: ‚Já chci ostříhat na Itala.' Případně mají jiné přání, v rámci možností se jim snažíme vyhovět," smál se dobrovolník Jiří Pavlan, který podle svých slov dělá v šatníku vrátného a vyhazovače. Klienti jsou podle něj za stříhání vděční, většinou chodí pravidelně stejní zájemci.

Bezdomovci si odnesli vánoční balíček s potravinami a hygienickými potřebami. Nechyběl kartáček na zuby, mýdlo, ale i konzerva, chleba nebo třeba tatranka. Kromě toho si mohli odnést oblečení ze sociálního šatníku, který je otevřený každé pondělí. Zdarma si mohli vybrat pět kusů, nadbytečné oděvy je vyšly na pár korun. Služby využívají i sociálně slabí. „Osoby bez domova si mohou oblečení vzít každý týden. Lidé, kteří mají potvrzení, že jsou v hmotné nouzi, si mohou vzít pět kusů zdarma každý měsíc. Další oblečení mají za pětikorunu či dvoukorunu záleží na tom, o co se jedná," řekl Stanislav Staněk s tím, že stříhání se v centru koná třikrát ročně.