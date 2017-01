Běžkaři si letos libují. Tratě jsou i v golfových areálech

Běžkaři mají letos v Beskydech široký výběr tratí. Hlavně v nižších nadmořských výškách sice není sněhu tolik, kolik by si představovali, na horách si ale přijdou na své.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Karel Janeček

Strojově upravená pro bruslení a klasiku je například osm kilometrů dlouhá trasa z Papežova na Lysou horu. Na vrcholu kopce leží aktuálně zhruba tři čtvrtě metru sněhu. Sjízdné jsou i další tratě v okolí Lysé hory. K oblíbeným destinacím běžkařů patří také obec Bílá a její okolí, kde jsou desítky kilometrů tratí upravených rolbou.

Běžkuje se i v Těšínských Beskydech. Tomáš Solowski, vedoucí pracovník půjčovny a servisu lyží ve ski areálu Mosty u Jablunkova, hovoří o ideálních podmínkách pro běžecké lyžování a velkém zájmu běžkařů.

„Běžky půjčujeme, o víkendech hlavně na objednávky, protože ten zájem je opravdu velký. Museli jsme dokonce zvýšit jejich kapacitu. Důvodem je hlavně počasí, po sedmi letech je běžecká sezona. Sníh drží celý měsíc, v minulých letech vždy nasněžilo a hned ztálo, takže lidi to nenastartovalo. Letos jsou podmínky ideální, využívá toho masa lidí," řekl Tomáš Solowski s tím, že velký zájem mají dospělí a studenti.

Běžkaři navíc můžou snadno zjistit, jaké jsou podmínky na tratích a zdali jsou sjízdné, a to díky projektu Beskydská magistrála. Lidé tak můžou sledovat na internetu aktuální informace, zda jsou zrovna upravované běžecké trasy nebo kdy naposledy byly strojově upravené.

ČELADNÁ: TRATĚ, KTERÉ ZVLÁDNOU VŠICHNI

Běžkaři se nevyhýbají ani golfovým areálům. Například Cream Snow Arena v areálu Prosper Golf Resort Čeladná láká na 15 kilometrů upravených tratí a tři různé výkonnostní úrovně tratí, takže si běžky může bez obav vyzkoušet i začátečník. Podle Martiny Jánové z Prosper Golf Resortu zájem o tento sport roste. „Často nám volají zájemci, zda máme k dispozici půjčovnu vybavení a nejlépe i instruktora, protože se na běžky chystají poprvé. Proto máme k dispozici i kratší trať, na které se mohou učit a která se dá využít při osvětlení na večerní běžkování," řekla Jánová.

Dodala, že srovnávat letošní zájem běžkařů se zájmem z minulých let v areálu nemohou. Zázemí pro tento zimní sport totiž funguje v Čeladné pouze krátce, navíc loňská zima běžkařům moc nepřála. Terén, ve kterém v létě sportují golfisté, využívají převážně dospělí, a podle Jánové také mnoho seniorů.

„Děti k nám jezdí například v rámci svých zájmových kroužků na trénink nebo s vyučujícími ze školy místo tělocviku. Rodiny s dětmi využívají zamrzlé jezero na bruslení," doplnila. Výhodou v areálu jsou sprchy a šatny. Za komfort se ale platí základní celodenní vstupenka pro dospělého činí v areálu 200 korun, provozovatelé nabízejí slevy pro rodiny a mládež, děti do šesti let mají vstup zdarma. Areál bývá otevřen do 20 hodin, do této doby je povoleno běžkovat na tratích s čelovkami nebo využít osvětlený okruh před klubovnou.

PŮJČENÍ VYBAVENÍ NA DEN? ZA 250 KORUN

Na běžky se lze vydat i do nedalekého golfového areálu v Ostravici. Vstup na běžeckou trať, která měří zhruba kilometr a půl, je přes den díky spolupráci s krajem zdarma. Kdo by se tam chtěl provětrat ve večerních hodinách, zaplatí 50 korun, trať je osvětlena do 20 hodin. Nástup do běžeckých stop se nachází v prostoru cvičného odpaliště vpravo od příjezdu do areálu. Za zapůjčení kompletního běžeckého setu na jeden den si tamní půjčovna účtuje 250 korun. Kdo by chtěl využít úschovnu, sprchy a šatny, zaplatí sto korun.