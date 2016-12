Březnový termín ukončení těžby je reálný

Těžba ve frýdecko-místecké nádrži Olešné pokračuje podle plánu. Deníku to řekl Andrzej Santarius, šéf firmy AWT Rekultivace, která má práce na starosti. Pokud se nestane nic mimořádného, těžba by měla být hotová do konce března příštího roku.

Těžba v přehradě Olešné, která začala v srpnu, nabízí atraktivní podívanou pro kolemjdoucí. Foto: Deník/Patrik Rymel

„Pokračuje to dobře, podle plánu. Překonali jsme potíže s objížďkami a s nějakými stavbami, které se dokončovaly, a tudíž překážely v dopravě," řekl Andrzej Santarius. Z Olešné odjíždí zhruba 300 naložených nákladních vozů denně. Sedimenty, které se v přehradě usazovaly přes padesát let, řidiči vozí na odvaly dolů Staříč II a III. Auta vyjíždějí kousek od restaurace Rybářská bašta, pak pokračují ulicemi Na Hrázi a Palkovická přes centrum Frýdku-Místku až do cílových stanic. Prázdné náklaďáky se pak vracejí k loděnici, odkud pokračují po provizorních štěrkových cestách do srdce přehrady.

Z Olešné a přilehlého rybníka Řehánek má zmizet více než 183 tisíc metrů krychlových sedimentu. Přestože těžaři zatím s pracemi nejsou podle Santariuse za polovinou, hotovo by mělo být do konce března, jak těžaři původně předpokládali. „Pokud tam nenajdeme poklad nebo archeologové nenaleznou nějaké staré hrnce, kvůli čemuž bychom práce museli zastavit, tak se k tomu termínu blížíme," smál se Santarius s tím, že pracovníci ze dna přehrady zatím nic významného nevyzvedli.

Navzdory tomu, že stavba jde podle plánu, počasí není takové, jaké si těžaři představovali. „Čekal jsem mráz, že budou krásné sněhové a ledové Vánoce," doplnil předseda představenstva AWT Rekultivace, který už dříve upozornil, že teploty hlouběji pod bodem mrazu by pro těžbu byly ideální. Bagry by totiž dno mohly ukusovat jako pevnou hmotu. Pokud jsou nánosy v kapalnějším stavu, musejí pracovníci utěsňovat korby nákladních aut.

Místeckou přehradu spravuje Povodí Odry, které vyčištění plánovalo už několik let, vše se ale dalo do pohybu až v letošním roce. Stavební akce byla vysoutěžena za 48 milionů korun bez DPH. Odtěžení sedimentu má zvýšit protipovodňovou ochranu, zajistit dodávky povrchové vody pro Biocel Paskov a v neposlední řadě zvýšit kvalitu vody. Přehrada by tak ve větší míře mohla sloužit ke koupání.

Přípravy na odtěžení urychlilo dlouhé sucho z konce minulého a začátku letošního roku, přehrada se přirozeně vypustila. Změny se v jejím areálu začaly dít už v březnu, kdy Povodí Odry nechalo vykácet 276 stromů v oblasti přítoku řeky Olešné. Rostly totiž v oblasti, kde budou probíhat stavební práce jako náhradu za padlou zeleň státní podnik vysadí 1391 kusů dřevin.

Samotná těžba začala v srpnu. Do konce září příštího roku budou na pořadu dne dodatečné práce, jako je třeba oprava cest, po kterých těžká technika jezdí.