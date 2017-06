Cestáři mají napilno

Frýdecko-Místecko – Na několika místech v regionu se v minulých dnech pustili do práce silničáři. Opravují poničené cesty, staví protihlukové zábrany i nové oplocení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Například mezi obcemi Sviadnov a Staříč na silnici III/4845 začala v pondělí rekonstrukce mostu nad dálnicí D56. Provoz bude omezen pouze částečně, oprava bude probíhat po polovinách. „Během rekonstrukce mostu dojde k odstranění mostního svršku, bude položena nová železobetonová deska, upraveny chodníky a zábradlí,“ sdělil mostní technik Libor Němec s tím, že náklady činí přes 16 milionů korun, peníze půjdou z mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje.



Od minulého týdne platí přechodná úprava provozu s omezením rychlosti také na silnici třetí třídy III/01143 mezi Bystřicí a Pasekami. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl na dokončení první etapy částkou přibližně 10,4 milionu korun. Na uzavírky narazí motoristé i na dalších místech v regionu. Semafory už týdny řídí dopravu na silnici II/473 ve Frýdku-Místku poblíž rybníka Arnošt, a to kvůli opravě mostu na vytíženém silničním průtahu I/48. Omezení by tam mělo trvat do konce příštího týdne. Opravy se zanedlouho dočká silnice mezi Chlebovicemi a Staříčí, cesta v čeladenské lokalitě Podolánky a silnice ve Frýdku-Místku u výjezdu do Palkovic. Až do konce července by měla trvat výstavba protihlukových zdí v Bašce, kde je částečně uzavřena silnice I/56.