Chata Prašivá vzkvétá. Opravy se dočkal i historický sál

/FOTOGALERIE/ Díky nadšeným chatařům, dobrovolníkům i obcím se oblíbená chata v Beskydech mění před očima. Další úpravy ještě přijdou.

Na nejstarší české horské chatě v těšínské části Beskyd, která patří Klubu českých turistů, byl otevřen historický Valečkův sál. Po více než měsíci prací nadšenců a dobrovolníků tam mohli návštěvníci zavítat už o Vánocích.

Valečkův sál, pojmenovaný podle hlavního iniciátora stavby chaty z roku 1921, se dočkal kompletní renovace. Přibyla nová okna, nové dřevěné obložení, nechyběly kompletní opravy a nátěry stropu i historických trámů, sál má také nové stylové osvětlení, zaizolované stěny, podlahy i stropy a nový koberec. „Konečně bude tedy možné využívat tento stylový sál i v zimě, v minulosti kvůli obrovským únikům tepla ho bylo v podstatě téměř nemožné vytopit," uvedl jeden z provozovatelů chaty, Martin Stiller.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci většiny okolních obcí a také kraje, podíleli se totiž na obnově sálu. Každá z devíti obcí zaplatila jeden kus velkých oken, která jsou nyní stylově osazena dřevěným štítkem se jménem dané obce.

Vylepšování tím ale zdaleka neskončí. Na Prašivé například mají přibýt nové ekologické záchody hlavně v letním období je problém s nedostačujícím počtem sociálních zařízení a nedostatkem vodních zdrojů. Veřejné WC bude napojeno na dešťovou vodu svedenou ze střechy chaty do bývalých betonových jímek v blízkosti chaty.

Cílem projektu je ukázat, že i provoz horské chaty může být ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Klub českých turistů zahájil opravy chaty na začátku loňského roku, opravou sálu skončila rekonstrukce vnitřních prostor.

Po změně chatařů v roce 2015 a jejich projektu „Vzkříšení horské chaty Prašivá" se v červnu například podařilo otevřít veřejnosti rozhlednu, která byla léta zavřená. Díky novému paraglidistickému startovišti, které vzniklo na Prašivé ke konci léta, se otevřely nové výhledy na Raškovice a na Lysou horu. Za pět let chata Prašivá oslaví sto let od svého vzniku, to už by měly být všechny práce hotovy. V plánu je i obložení chaty novým stylovým šindelem.