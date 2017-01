Nemocnému chlapci pomáhá i sbírka víček

Život se s devítiletým Petrem Adámkem z Frýdku-Místku od počátku nepáral. Na svět přišel předčasně císařským řezem, pak onemocněl dětskou mozkovou obrnou.

Kvůli tomu se u něj objevily i problémy s chůzí. Díky náročné rehabilitaci a odhodlání se sice jeho pohyblivost zásadně zlepšila, specializované léčebné procedury jsou ale drahé.

S jejich zaplacením pomáhá rodičům Péti také sbírka víček z PET-láhví. První sběrné místo bylo v tiskárně Kleinwächter ve Frýdku-Místku, postupně se do akce zapojily školy po celém městě i v okolí. Víčka se sbírají také v místeckém domově pro seniory, sběrné kontejnery se pravidelně plní také v Nemocnici Podlesí v Třinci.

„Víčka sbíráme asi dva roky, dodnes jsem odvezl zhruba dvě tuny do výkupu a zhruba stejné množství mám ve skladu dnes. Je to určitě pouze podpůrná akce a nemá šanci uspokojit potřeby Petra. Jedno léčení v minulém roce stálo přes 50 tisíc korun a on byl na dvou," podotkl Daniel Adámek, tatínek Petra. Pomocí víček a podobných akcí lze podle něj nasbírat peníze na jednu léčbu asi za čtyři roky.

„Poznal jsem rehabilitační kúry, které opravdu mají smysl, a dostavují se opravdové výsledky. Pohyblivost Petra se zásadně zlepšila, i když i dnes používá vozíček na větší vzdálenosti a rychlejší přesuny. Přestože chodí po špičkách jako baletka, to je dáno jeho nemocí dokáže se v normálním prostředí pohybovat," podotkl Daniel Adámek s tím, že jen dalším intenzivním cvičením se dá udržovat Petrovo tělo v tomto stavu.

Jenže čtyřtýdenní léčebný pobyt v klimkovickém sanatoriu stojí přes 90 tisíc korun. Dvakrát za rok lze za pomoci zdravotní pojišťovny tento léčebný pobyt zlevnit na zhruba 50 tisíc. „Špatné je, že stát hradí jednu rehabilitaci 30 minut týdně. To je opravdu hrozně málo. Doma cvičit lze, ale dobré výsledky jsou dosahovány pouze s odborníky, kteří vidí i cítí jeho deformace a následně se je snaží napravit," míní Daniel Adámek. Systém zdravotnictví je podle něj pro takto postižené děti špatný. „Je to ale dáno i samotnou společností. Větší starosti dělá mnoha lidem zatoulaný pejsek nebo kočička s polámanou nožkou než postižené dítě u souseda a jeho problémy," podotkl.

Malý Péťa má i své webové stránky, kde se zájemci dozvědí bližší informace o jeho osudu i možnosti, jak přispět. Objevit by se tam časem mělo i darovací tlačítko.