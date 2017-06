Co přinese likvidace dolu? Výtky obcí zabraly

S koncem těžby na Dole Paskov vyvstala otázka, jak bude vypadat útlum a likvidace dolu. Proces ukončení hornické činnosti firma OKD detailně popsala ve studii vlivu na životní prostředí EIA. Obce, na jejichž území se dobývalo, však měly k dokumentu výhrady. Stát jim dal za pravdu.

Areál Dolu Paskov ve Staříči v pátek 31.března 2017, kdy oficiálně skončila těžba černého uhlí. Foto: Deník/Marek Cholewa

„Považujeme zpracované oznámení záměru za nedostatečně zpracované, zlehčující skutečnou situaci v území a máme významné pochybnosti o tom, zda záměr skutečně důsledně popisuje konkrétní dotčené území a vlivy v případě jeho realizace," stojí ve společném vyjádření obcí Krmelín, Staříč, Sviadnov, Paskov a Žabeň, které bylo adresováno Ministerstvu životního prostředí ČR. Podle obcí bude mít záměr významný vliv na životní prostředí, proto požadovali, aby byl posuzován podle zákona EIA v plném rozsahu. Obce například požadují využití železniční přepravy mezi lokalitami Důl Paskov a Důl Staříč, kde podle nich není žádný ospravedlnitelný důvod pro přepravu automobily. Díky tomu by se zabránilo zhuštěné nákladní dopravě v obcích při likvidaci dolu. Záměr podle nich také pomíjí vliv na paskovské nádrže Kuboň 1 a Kuboň 2 u D56. Ministerstvo životního prostředí vzalo připomínky obcí na vědomí a rozhodlo, že záměr ukončení hornické činnosti může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona.

Rozloha dobývacího pole je přes 40 kilometrů čtverečních a zasahuje do katastru několika obcí. Záměr řeší přesuny hmot v souvislosti se zásypem jam a odvozem hmoty demolovaných objektů z lokalit povrchových závodů Staříč, Sviadnov, Chlebovice a v závodě úpravny Paskov. Práce mají trvat čtyři až pět let. Ještě před březnovým ukončením těžby se začalo s vyklízením a nakládkou strojů, zařízení i materiálu pro transport na ostatní šachty v revíru, případně do šrotu. V dole pokračuje odčerpávání karbonského zemního plynu. Metan, který by jinak ohrožoval bezpečnost v dole, unikal do ovzduší a poškozoval atmosféru, slouží jako čistý zdroj energie pro ohřev teplé vody a v zimě pro vytápění.