Čtenářů knihovnám výrazně neubývá

Čas od času se objeví zpráva, že čtenářů knih celkově ubývá, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Jak dokazují zástupci knihoven v Třinci a Frýdku-Místku, situace není nijak tragická. Počet čtenářů jim výrazně neklesl, navíc oběma knihovnám se za loňský rok zvýšil počet návštěv.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Knihovna Třinec se svými šesti třineckými pobočkami nyní eviduje 5720 čtenářů, což je podle ředitelky Martiny Wolné zhruba stejný počet jako loni. „Zatímco počet registrovaných čtenářů stagnuje, vzestupnou tendenci jsme sledovali u počtu osob, které nás během roku navštívily. To je pro nás zásadním ukazatelem, a ten loňský, s návštěvností 110 284 uživatelů, hovoří o desetiprocentním nárůstu oproti předchozímu roku. Z toho, že nás navštíví stále více lidí, máme velkou radost," komentovala ředitelka.

Podobná situace je i ve Frýdku-Místku. Počet registrovaných čtenářů v loňském roce sice nepatrně poklesl, ale počet návštěv poboček se podle zástupkyně ředitele Ireny Liberdové zvýšil bylo jich přes 160 tisíc. „Je to tím, že knihovna dnes již není jen půjčovna knih, ale nabízí svým zákazníkům stále více služeb, kdy není registrace nutná. Ať už je to využívání veřejného internetu, účast v kurzech či návštěvy vzdělávacích a kulturních akcí. Jedním z trendů v současném knihovnictví je vnímat knihovnu jako otevřenou kulturní a vzdělávací instituci, jako místo k setkávání," vysvětlila Irena Liberdová s tím, že v současné době má knihovna 7700 registrovaných čtenářů. Ani těch dětských podle ní výrazně neubývá.

A o které tituly je nejvyšší zájem? Mezi dospělými loni v Třinci bodoval titul Dívka ve vlaku Pauly Hawkinsové, následovaly ji Okamžiky štěstí Patrika Hartla. Podle ředitelky knihovny mělo knihu českého autora k pátku zarezervováno 39 čtenářů. U dětí tradičně vedou všechny díly Deníku malého poseroutky. „Co nás ale potěšilo více, jsou přední místa titulů francouzského výtvarníka Hervého Tulleta Knížka a Barvy. Dvě hravé interaktivní knihy, které často využíváme v práci s dětmi z mateřských škol a které doporučujeme rodičům na setkáních," řekla vedoucí třinecké Knihovny pro děti Marika Zadembská. „Poseroutku" si děti rády půjčují i ve Frýdku-Místku.

Více žádaná je ale aktuálně kniha Ester Staré A pak se to stalo. Dospělí si hojně půjčují publikaci s názvem Poslední dopis od tvé lásky, kterou napsal Jojo Moyes, knihu Sněhulák od Jo Nesba nebo rovněž Dívku ve vlaku.

O tom, že knihovny nejsou jen místem pro půjčování knih, svědčí nejen kulturní akce, koncerty nebo besedy pro školáky i dospělé. „Téměř denně knihovnu navštěvují děti z mateřské a základní školy a v loňském roce se zvýšil i počet besed a lekcí pro středoškoláky. Pořádáme dramatická čtení pro družiny, výtvarné dílničky, soutěže a podobně. Všechny tyto akce nám pomáhají přilákat do knihovny nové čtenáře. Optimální je, když do knihovny chodí celé rodiny. Rádi bychom proto připravili i takzvané rodinné registrace," prozradila Liberdová. Ve Frýdku-Místku bude program letošních akcí ve znamení 750. výročí založení města. Knihovna se k nim připojí třeba projektem Kdo byl kdo ulice ve Frýdku-Místku.

Lidé si půjčují i jiné položky než tištěné knihy nebo časopisy. Čtenářům jsou k dispozici elektronické knihy, třeba v Třinci za loňský rok evidují 153 takových výpůjček. Podstatně vyšší zájem je o audioknihy výpůjček bylo 1549. „Stále narůstající tendenci má služba půjčování deskových her a interaktivních pomůcek. Nabídku her neustále rozšiřujeme, a pořád to nestačí. Většina z nich je v oběhu mezi našimi čtenáři," uzavřela Marika Zadembská.