Další změna. Skatepark bude nově u Slezanu

Frýdek-Místek - Skatepark bude u frýdecké základní školy v ulici Elišky Krásnohorské zpráva, která loni v září potěšila nejednoho „skejťáka".

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Město později vypsalo veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která ale nakonec nevznikla. Nyní je situace totiž opět jiná. Vznikla nová zakázka, která se sportovištěm počítá na okraji sportovního areálu Slezan. Náměstek primátora Pavel Machala ujistil, že výběr lokality je tentokrát definitivní.

Nápad skateparku u frýdecké školy se nelíbil lidem, kteří poblíž travnaté plochy žijí. Stěžovali si například na narušení klidové zóny. „V blízké budoucnosti dorazí na radnici petice a budou i veřejné protesty," napsal v říjnu na facebookovou skupinu věnovanou skateparku muž s uživatelským jménem Joz Raz. Protestující nakonec uspěli.

„Ke změně umístění jsme dospěli v souvislosti s vyhodnocením všech připomínek občanů z lokality, ve které byl záměr skatepark vybudovat. Nyní vznikla studie, která posuzovala vhodná místa pro umístění skateparku. Jako nejvhodnější se jeví lokalita v blízkosti železniční dráhy u slezanského škvárového hřiště," popsal náměstek primátora Pavel Machala. Město podle něj původní zakázku na projektovou dokumentaci zrušilo dříve, než vybralo dodavatele. Pozemek u sportovního areálu vlastní město, pouze přístupová cesta bude smluvně ošetřena jako věcné břemeno. „Stavět by se mělo začít ve druhé polovině letošního roku. Výběr lokality je definitivní. Máme to projednáno i se zástupci atletiky, získali jsme příslib Českých drah, i protihluková studie vyšla dobře," dodal náměstek s tím, že proti umístění sportoviště by tentokrát nikdo protestovat neměl.

„Hodnotíme to víceméně kladně. Lokalita je uprostřed města, všichni to mají stejně daleko a konečně je to místo mimo zástavbu. Předpokladem je, že by teď už neměla vzniknout žádná petice občanů, kteří s tím nesouhlasili," řekl předseda spolku Skateboarding Frýdek-Místek Oldřich Šrubař.

Změnilo se místo, vnitřní podoba sportoviště by ale měla zůstat stejná. Z údajů v zakázce vyplývá, že skatepark má být barevně rozdělen do zón podle náročnosti a má sloužit pro skateboard, BMX a in-line. Vedení města požaduje, aby sportoviště tvořily minimálně streetová část a takzvaný bazén.

Chybět nemají minirampy, rádiusy nebo soft box gumová dopadová plocha pro nácvik triků. Součástí stavby bude oplocení, kamerový systém, betonová tribuna s možností pojezdu, zázemí sociální a pro správce nebo uzamykatelné boxy na osobní věci. Areál má být částečně zastřešen, počítá se i s protihlukovými opatřeními a panikovým systémem napojeným na městskou policii.

ODPOR? SPORTOVCI SE S NÍM NESETKALI PRVNĚ

Na odpor obyvatel, kteří žijí poblíž místa, kde má skatepark vzniknout, sportovci doplatili už dříve. Betonové sportoviště původně mělo vyrůst v areálu bývalého dopravního hřiště v Místku, kde se dodnes nachází provizorní překážky. Projekt ale loni zhatila petice obyvatel okolních domů, kteří se báli například hluku a nepořádku.

Příznivci kolečkových sportů věří, že teď už by stavbě skateparku nemělo nic zabránit. „Pevně tomu věřím. Náš spolek funguje od roku 2011, po šesti letech, kdy to aktivně řešíme, už to snad začíná vypadat dobře," oddechl si Oldřich Šrubař.