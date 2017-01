Další změny na magistrátu. Městská rada se rozšířila

Ve vedení frýdecko-místeckého magistrátu nastaly změny. Ke koalici se přidali dva opoziční zastupitelé z hnutí ANO, radu posílí i lidovci.

Dosud osmičlennou radu ve Frýdku-Místku doplní tři další členové. Foto: Deník/Lukáš Morys

Rozkol ve frýdecko-místecké buňce hnutí ANO změnil rozložení sil v zastupitelstvu i vedení města. Jakub Míček a Jaroslav Ryška, kteří při prosincovém jednání zastupitelů oznámili, že vytvořili svůj nový vlastní klub ANO, se přidali na stranu vládnoucí koalice ČSSD, Naše město F-M a KDU-ČSL. Spustili tím lavinu změn v obsazení politických funkcí na magistrátu. Dosavadní koalice získala těsnou většinu křesel v zastupitelstvu a nemusí se spoléhat na podporu komunistů.



Dva členové hnutí ANO – Jakub Míček a Jaroslav Ryška – se přidali na stranu frýdecko-místecké koalice ČSSD, Naše město F-M a KDU-ČSL.

foto: Deník/Lukáš Morys

Rozdělování funkcí na sebe nenechalo čekat. Jakub Míček byl při úterním jednání zastupitelů zvolen do městské rady. „Naším cílem je v současné době splnit jedničku našeho programu, a to je snížení daně z nemovitosti," řekl Jakub Míček. Odmítl, že by motivem pro podporu koalice byl peněžní a politický prospěch, z čehož ho nařkli bývalí kolegové ze zastupitelského klubu hnutí ANO. Podle něj nejde o žádný podraz. „Situace ve městě je složitá, a je potřeba hledat nějaký kompromis," podotkl Míček, který už si roli radního vyzkoušel. To když se po komunálních volbách v roce 2014 dali ve Frýdku-Místku dohromady vítězné hnutí ANO a ČSSD. Po několika týdnech se ale koalice rozpadla a hnutí ANO i s Míčkem skončilo v opozici. Jaroslav Ryška se po Liboru Kovalovi stal uvolněným předsedou finančního výboru, což přináší i štědrou měsíční odměnu.

Jaromír Horký z nyní třináctičlenného klubu zastupitelů hnutí ANO netajil po volbě zklamání. „To, co tady předvedli, byla herecká etuda, ke které se postaví každý občan tak, jak by měl," poznamenal předseda klubu směrem k „přeběhlíkům". Podle něj ani teď nejde o stabilní koalici. „Teď si musí zastupitelé sáhnout do svého svědomí, protože my jsme byli zvoleni občany. Myslím si, že hájíme zájmy občanů, kteří nás volili," doplnil Horký s tím, že by zastupitelé neměli kvůli placeným politickým funkcím přebíhat z jedné strany na druhou. Dnes se podle něj uskuteční oblastní sněm, který budou vzniklou situaci v hnutí ANO řešit.

Lidovci jsou v radě

Do nově jedenáctičlenné rady se dostali také dva zástupci KDU-ČSL. Libor Koval se ujme role náměstka primátora, kterou zastával v minulém volebním období. V únoru 2015 kandidoval po vzniku koalice ČSSD, Naše město F-M a KDU-ČSL do vedení města znovu, tehdy ho ale zastupitelé nezvolili. Menšinová koalice neměla dostatek hlasů. Komunisté, kteří tehdy pomohli zvolit členy ČSSD a hnutí Naše město F-M, lidovce Kovala ve vedení města nechtěli. Jeho lidovecký kolega Marcel Sikora tehdy dopadl stejně a do rady se o jediný hlas nedostal. V úterý se díky 22 hlasům stal novým radním.

„Od této chvíle by to měla být stabilní, většinová koalice, která by měla vydržet až do dalších komunálních voleb," řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký z ČSSD. Z historické zkušenosti ve městě jsou podle něj lepší zkušenosti s koalicemi, které mají převahu jednoho hlasu, než s výrazně početnějšími koalicemi. „Když se podíváte do minulosti, tak sociální demokracie tady měla s KSČM 21 ze 40 zastupitelů, bylo to také o jeden hlas a fungovalo to velmi stabilně celé volební období," míní primátor.