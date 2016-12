Dar jde na sedačky. Lanová dráha na Javorový vrch se dočká renovace

Třinečtí zastupitelé už souhlasili s tím, že město poskytne společnosti Bytoslan, které dráha z roku 1957 patří, peněžitý dar ve výši 500 tisíc korun.

Lanovka na Javorový vrch.Foto: Deník/Marek Cholewa

Třineckým na Javorovém vrchu sice patří „jen" chata, podle radnice je ale modernizace lanové dráhy v zájmu města, protože investice cílí na rozvoj této lokality a přinese vyšší bezpečnost turistů. „V současné době to nevypadá, že by se objevily dotační tituly na výstavbu nové lanové dráhy," řekla starostka Věra Palkovská s tím, že proti výstavbě jsou dlouhodobě i vlastníci pozemků. „Takže zbývá daná lanovka v místě, kde je. Firma Bytoslan se ji snaží renovovat tak, aby dalších deset patnáct let odpovídala požadavkům a normám," shrnula.

Oprava sedaček vyjde zhruba na 1,3 milionu korun. „Je přesně rozklíčovaná, s přesnými částkami, a my bychom zaplatili jednu konkrétní část. Vše bude ve smlouvě," řekla starostka Třince.

Měla stát jinde

Stavba lanovky na Javorový vrch začala v roce 1955. Samotnou dráhu vyrobil podnik Transporta Chrudim. Původně měla být dodána do Sarajeva, zákazník si ji ale nepřevzal, a proto bylo pro lanovku určeno nové působiště. Provoz lanové dráhy začal 7. července 1957.