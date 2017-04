Den Země v místeckých sadech pobaví i poučí

Město Frýdek-Místek se tradičně připojuje k celosvětovým oslavám Dne Země. Při této příležitosti se v pátek od 9 do 18 hodin v Sadech Bedřicha Smetany uskuteční bohatý zábavně naučný program pro širokou veřejnost.

Den Země. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Jan Karásek

„Tématem letošních oslav je síla vody, proto také bude program věnován problematice nedostatku, ale i nadbytku vody. Povíme si, proč je voda tolik potřebná pro lidské tělo, pro koho je domovem a taky proč je nutné ji chránit. Připraveny budou soutěže a kvízy, pokusy s vodou, praktické ukázky recyklace a třídění odpadu i zážitkové aktivity,“ přiblížil program primátor Michal Pobucký.

Program připravilo Středisko volného času Klíč ve spolupráci s dalšími subjekty. Svou činnost představí například Český hydrometeorologický ústav a Český rybářský svaz. Zajímavé informace má připraveny Frýdecký skládka, která zaměří pozornost zejména na sběr a třídění odpadů.

Přírodovědné soutěže se uskuteční ve stánku Muzea Beskyd a zážitkové aktivity a informace o recyklaci oblečení zajistí Dobrovolnické centrum ADRA.

„Chybět ani letos nebude oblíbená edukativní show v režii Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – „Smokeman zasahuje“. Je plná praktických ukázek, jak a čím správně topit, aby byl kouř z komínů co nejméně škodlivý a co rozhodně do kotlů nepatří. K praktickým ukázkám poslouží pojízdná kotelna. Pro děti bude připravena řada zajímavých úkolů,“ doplnil primátor.

Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy životního prostředí a představit jí možnosti, kterými může bránit znečišťování planety.