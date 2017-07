Děti vytvořily interaktivní mapu města

Interaktivní mapu města vytvořili letos žáci Základní umělecké školy Frýdek-Místek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Machálek

Kreslená mapa, na které se začalo pracovat v lednu, představuje pomocí animací významná místa ve městě očima dětí. Mapa vznikla k 750. výročí založení města Frýdku-Místku.

„Už v minulých letech jsme s dětmi prozkoumávali místa, ve kterých vyrůstají, kreslili venku, vymýšleli úpravy budov a mnoho dalšího. Vzhledem k tomu že si naše město letos připomíná významné výročí, rozhodli jsme se téma rozšířit dále, propojit jej s atraktivní formou animace a představit veřejnosti,“ vysvětluje autorka projektu Marcela Polochová. Právě pod vedením Polochové a další vyučující Andrey Sibinské děti pracovaly.



Cílem projektu bylo nejen prohloubit výtvarné, technické a logické schopnosti dětí, ale také seznámit je s jednotlivými místy ve městě a poučit je o jeho zajímavé historii. Podle vedoucích projektu totiž dětem mnohdy chybí o významných památkách výraznější povědomí. Žáci o místech diskutovali a součástí projektu bylo i srovnávání vnímání městského prostoru jednotlivými generacemi.





„Původní plán byl zpracovat třicet míst, nakonec jich je 42, což svědčí o tom, že se žákům projekt líbil. Sami přicházeli navíc s vlastními nápady a realizacemi, nebo si vzájemně vypomáhali a to nás velmi potěšilo,“ chválí své studenty Polochová. Do budoucna je podle ní možnost rozšiřování mapy otevřená.



Na projektu se podílelo sedmdesát dětí ve věku od devíti do osmnácti let. Mladí autoři jsou studenti oboru nová média v rámci výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku.



Mapa je dostupná na adrese www.zusfm.cz.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ