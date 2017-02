Do nebezpečných lokalit někteří lidé nechodí

Především starší lidé a rodiče s malými dětmi se po setmění některým lokalitám ve Frýdku-Místku raději vyhýbají.

Lokality u bývalého Kulturního domu Válcoven plechu, Berlín, ulice Míru, okolí centrálního hřbitova a parky. To jsou podle některých dotázaných, které Deník o víkendu oslovil, nebezpečná místa, kde o sobě dávají vědět kriminální živly. Někteří mají dokonce i vlastní neblahou zkušenost. Patří mezi ně například i pětaosmdesátiletá Drahomíra Polachová z Frýdku- -Místku. „Abych řekla pravdu, v tomto městě žiji už od svých šesti let, takže toho pamatuji hodně. Různí zlodějíčci, podvodníci a násilníci existovali v každé době. Pokud se mám ale zamyslet nad současným stavem, do některých frýdecko- -místeckých čtvrtí bych se sama neodvážila vkročit ani za denního světla. Několik nepříjemných věcí se mi přihodilo i na frýdeckém hřbitově. Několikrát nám nějaké hyeny ukradly z rodinného hrobu svíčky a věnce. Policii jsem musela volat už několikrát. Naposledy to bylo kvůli vandalům, kteří nám poničili kovovou skříňku a vázu s umělými tulipány. Asi se jednalo o sběrače kovů, které od takového řádění neodrazuje ani to, že se hrob nachází na frekventované straně," postěžovala si důchodkyně Drahomíra Polachová.

Třicetiletou Moniku Kupkovou z Frýdku-Místku, která má dvě malé děti, dokonce nedávno okradl drzý pachatel v době, kdy byla na mši v kostele sv. Jana a Pavla. „K tomuto svatostánku jsem dojela na kole, které jsem si zajistila zámkem. Přesto to jakéhosi gaunera od krádeže neodradilo. Nejspíš měl u sebe pákové nůžky, takže domů jsem už musela po svých," svěřila se Kupková, kterou trápí ještě jedna věc. „Vadí mi, že na náměstí mohou vjíždět auta. Někteří řidiči jezdí doslova jako šílenci. Proto se ani do těchto míst na procházky s dětmi raději nevydávám, protože mám strach, že mi je někdo přejede," podotkla Kupková. Andrea Ročková se ve Skalici, kde bydlí se svou rodinou, cítí relativně bezpečně. „Ovšem ve Frýdku-Místku je to mnohem horší. Vím o tom, že pochybná individua se potulují v ulici Míru. Tam by mě nikdo nedostal," uzavřela.