Do práce sdíleným elektroautem? Možná už brzy

Pokud by to vyšlo, byl by to unikátní projekt sdílené dopravy v celém Česku. Nejen zaměstnanci Třineckých železáren, ale třeba pracovníci městských sociálních služeb či doručovatelé by už v blízké budoucnosti mohli do práce i v rámci svých povinností jezdit elektroautomobilem či na elektrokole.

Města Český Těšín a Třinec společně s dalšími organizacemi zažádala o evropskou dotaci v rámci iniciativy Urban Innovative na projekt EMA. Díky ní by v regionu vzniklo první organizované sdílení elektrokol a elektroaut. Prozatím pro zaměstnance Třineckých železáren a města. Urban Innovative na projekt EMA- UIA je iniciativa Evropské komise, která poskytuje městským oblastem po celé Evropě zdroje pro testování nových a neověřených řešení

- pokud by se projekt podařilo realizovat, bylo by k dispozici 50 elektroaut a 100 elektrokol

- města by zajistila vybudování 5 dobíjecích stanic „Projekt je pilotní, zaměřený na zaměstnance železáren. Mnoho z nich dojíždí za prací právě z Těšína. Třísměnný projekt umožní to, že jedna parta spolupracovníků přijede na směnu autem a druhá z dřívější směny jím odjede. Podnik si ohlídá fungování systému sdílení," přiblížil místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny. ČTĚTE TAKÉ: Úředníci jezdí auty, která neslyšíte. V Karviné mají dva nové elektromobily Pokud se projekt rozjede, počítá se s pořízením 50 elektromobilů a zhruba dvakrát tolik elektrokol, stejně jako vytvořením systému umožňujícího provozování těchto dopravních prostředků v rámci carsharingu. „Lidem by to usnadnilo cestu za prací v železárnách. Cestovali by mnohem levněji a mnohem šetrnější k životnímu prostředí," vysvětlil Folwarczny. Města (Třinec i Český Těšín pozn. red.) zajistí pro elektroauta parkovací místa, vybavená dobíjecími stanicemi a opatřená fotovoltaickými panely. ČTĚTE TAKÉ: Elektromobil už jezdí také v Třinci, dobíjí se u radnice „Zároveň projekt počítá s doprovodnou infrastrukturou jako je například rezervační systém s možností propojení na informační systém ODIS a začlenění sdílených prostředků mezi veřejnou dopravu v regionu," dodává starostka Třince Věra Palkovská. Pokud by projekt vyšel, třinecká radnice by měla k dispozici tři elektromobily a zhruba 30 elektrokol, které by úřadu sloužily pro zajištění veřejných služeb. Pokud by se podařilo dotaci na projekt získat, mohly by se první elektromobily ve zkušebním provozu objevit v létě 2019. ČTĚTE TAKÉ: Třinec má 10 elektrobusů, je lídrem městské elektromobility v ČR Několik elektroaut dnes využívají městští úředníci v Karviné a zkušenost mají i v Havířově. V rámci propagace elektrodopravy tam firma ČEZ vybudovala dobíjecí stanice a městům pronajala elektroauta. Nabíjecí stanice pro dvě vozidla byla vybudována přímo u budovy havířovské radnice. Po testovacím provozu však vedení města elektromobil vrátilo s tím, že jeho pronájem je finančně nevýhodný. ČTĚTE TAKÉ: Havířovští úředníci si vyzkoušeli elektromobil

