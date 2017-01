Dobrovolníci budou docházet za seniory domů i ve Frýdlantu

Dobrovolníci v domácnostech seniorů. Tak se jmenuje projekt, který organizuje frýdecko-místecké Dobrovolnické centrum ADRA a který kromě Frýdku-Místku úspěšně funguje i v Třinci a Novém Jičíně. Nově se k těmto městům přidá také Frýdlant nad Ostravicí.

Ilustrační snímek.Foto: Archiv ADRA

Školení dobrovolníci budou trávit čas se seniory, kteří nemají dostatek společenského kontaktu a cítí se osaměle. Centrum je přijímá od letošního ledna. Pokud lidé mají zájem stát se frýdlantským dobrovolníkem nebo se dozvědět bližší informace, mohou kontaktovat třeba koordinátoru projektu Alici Šavrdovou na telefonním čísle 731 129 131 nebo navštívit dobrovolnické centrum ve frýdecké Radniční ulici, a to každou středu od 14 do 17 hodin. Potřebné informace poskytnou také úředníci z frýdlantského městského úřadu.

Ve Frýdku-Místku se dobrovolníci mohou projektu účastnit od září roku 2015. Lidé starší osmnácti let seniory doprovázejí k lékaři, do obchodu, ale i na cestě do divadla a při procházce v parku. „Dále mohou dobrovolníci se seniory číst, hrát společenské hry, povídat si, jezdit na výlety či jinak zpříjemňovat seniorovi část dne. Mnohdy tak mohou senioři získat sebevědomí, odvahu a novou chuť do života a s pomocí dobrovolníka prožít ještě kus aktivního stáří ve svém domácím prostředí," řekla k projektu jeho koordinátorka Alice Šavrdová.