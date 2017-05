Dokončení obchvatu se blíží

Práce na obchvatu Třince pokračují a nová komunikace dostává konečnou podobu. O postupu stavby se v uplynulých dnech přesvědčili i představitelé města Třince, kteří na pozvání zhotovitelské firmy navštívili úsek Oldřichovice Bystřice.

Nová hlavní komunikace na Třinecku se motoristům otevře nejpozději 15. října. Podle stavbařů jsou všechny nejdůležitější objekty na stavbě úseku z Oldřichovic do Bystřice hotovy. Foto: Město Třinec

„Všechny nejdůležitější objekty na stavbě našeho úseku jsou hotovy, nyní už přichází na řadu povrch, svodidla, protihlukové stěny a postupně další dokončovací práce," potvrdil Pedro Goncalves, člen představenstva společnosti, která obchvat staví.

Viditelný postup stavebních prací ocenila i starostka hutnického města Věra Palkovská. „Čilý ruch na stavbě a práce běžící v souladu s harmonogramem nás ubezpečily, že se termín dokončení stihne a že se v říjnu budeme moci projet po nové cestě," podotkla starostka při prohlídce nejdelšího mostu v uvedeném úseku na Karpentné. V úseku z Oldřichovic do Bystřice se nachází celkem 12 mostních objektů. Most, který překlenuje údolí Olše, měří 724 metrů a je nejdelším mostním objektem, který letos Ředitelství silnic a dálnic v České republice dokončí. První řidiči by se po nové rychlostní komunikaci měli projet nejpozději 15. října letošního roku.