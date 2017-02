Dopravní podnik města už pracuje na možném převzetí MHD

Společnost Dopravní podnik Frýdek-Místek, o jejímž založení rozhodli loni zastupitelé, má od 1. února svého jednatele.

Autobus s pohonem na stlačený zemní plyn.Foto: Deník/Lukáš Morys

„Je jím Jan Širc, odborník na dopravu, který má zkušenosti s organizací a optimalizací městské hromadné dopravy, ale také se založením, zprovozněním a vedením nového dopravního závodu v Jablunkově," uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Hlavním důvodem pro založení městského dopravního podniku bylo narušit současné monopolní postavení společnosti ČSAD Frýdek-Místek, která zajišťuje městskou hromadnou dopravu a svým způsobem určuje městu ceny a podmínky, za jakých budou autobusy po městě jezdit a přepravovat cestující. Do karet jí hraje i skutečnost, že má vlastní zázemí, tedy garáže na hranici s obcí Sviadnov, které městu chybí. To znamená, že kdyby město chtělo vypsat soutěž na nového dopravce, nemělo by téměř šanci ho získat, protože pro něj nemá vybudované zázemí, což je obrovská nevýhoda. Proto vznikl městský dopravní podnik, který má za úkol připravit podmínky pro provoz MHD za výhodnějších podmínek.

„Teď začíná práce na vyčíslení ceny, za kterou by byl dopravní podnik schopen provozovat městskou hromadnou dopravu. V prvé řadě je nutné vytvořit nové jízdní řády, protože od četnosti linek a spojů se bude z velké části odvíjet návrh ceny na zajištění MHD. Do ceny se promítnou také náklady na pořízení nových autobusů, výstavbu garáží dopravního podniku, ale také platy zaměstnanců a podobně. Důležitá budou i jednání s okolními obcemi a krajem o příspěvcích na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím našeho dopravního podniku," přiblížil následující kroky náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že cena by měla být známa zhruba v polovině tohoto roku.

Pokud bude nižší, než kterou si nyní účtuje společnost ČSAD Frýdek-Místek, pak by mohlo město prostřednictvím vlastního dopravního podniku provozovat MHD od druhé poloviny příštího roku. Pokud by cena nebyla až tak zajímavá, vypsala by se soutěž na nového dopravce a propočty i návrhy na vybudování zázemí zpracované dopravním podnikem by posloužily jako podklad pro nastavení kritérií veřejné soutěže na nového dopravce.

„V nejbližších dnech začneme tvořit zcela nové jízdní řády, přičemž budeme přihlížet i k připomínkám, které občané měli k těm současným. Námi navržené jízdní řády bychom chtěli už v dubnu předložit široké veřejnosti k připomínkování s tím, že jejich připomínky do jízdních řádů zapracujeme a upravené je v květnu opět předložíme veřejnosti k připomínkování tak, aby nespokojených cestujících bylo co možná nejméně," řekl nový jednatel společnosti Jan Širc, který chce do společnosti promítnout také inovativní prvky vedoucí ke zvýšené kvalitě a komfortu pro cestující. „Na operativní leasing hodláme pořídit zhruba padesát zbrusu nových autobusů, které budou klimatizované, vybavené kamerovým systémem a budou plně nízkopodlažní, tedy bez jakýchkoliv schodů uvnitř vozu. Upravit a zmodernizovat bychom chtěli také autobusové zastávky, kromě nových označníků s velkými dobře čitelnými jízdními řády by byly frekventované zastávky postupně vybaveny digitálním informačním panelem zobrazujícím aktuální odjezdy autobusů," doplnil Širc.

Sídlo nové městské společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek se nachází v kombinovaném domě na ulici Malý Koloredov. V současnosti má svého jednatele a jednoho zaměstnance na pozici vedoucího provozu. Do budoucna se počítá s maximálně šesti THP pracovníky (technik, ekonom, účetní, personalista) a zhruba sto řidiči, kteří by do společnosti přešli od dosavadního zaměstnavatele.