Dopravní podniky budou spolupracovat

Frýdek-Místek – Zástupci vedení města se sešli s primátorem Ostravy Tomášem Macurou, aby se domluvili na možnosti spolupráce ostravského a frýdecko-místeckého dopravního podniku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Na rozdíl od čerstvě založeného dopravního podniku ve Frýdku-Místku ten ostravský byl založen už v devadesátých letech. I proto primátor Michal Pobucký požádal o to, aby plnil roli jakéhosi „staršího hodného bráchy“.

„Samozřejmě to neznamená, že by nás měl někdo vodit neustále za ručičku, ale jde nám o to, že vzájemná inspirace a spolupráce může být pro oba prospěšná a obohacující,“ uvedl primátor Michal Pobucký. Podle magistrátu bude v ideální variantě MHD zdarma provozována vlastními silami v polovině příštího roku. Znatelný příspěvek ekologii bude v nákupu nových vozů splňujících nejpřísnější normu EURO VI.



„Zajímá nás problematika elektrického pohonu, kterou ostravský dopravní podnik testuje. Pro nás v tuto chvíli ještě není atraktivní, ale výhledově bychom se chtěli tímto směrem také ubírat a využít právě zkušeností z Ostravy,“ ujistil jednatel Dopravního podniku Frýdek-Místek JanŠirc.