Dopravu mají řídit digitální značky

Zapadlé kamiony v zimě na silnici mezi Ostravicí a Bílou mají být minulostí.

Na to, jak řidiči dodržují danou povinnost, dohlíží také policie. Hříšníky, kteří nesplňují podmínky ke zdolání daného úseku, vrací zpět. V případě porušení pravidel mohou také udělit pokutu dva tisíce korun a odejmout dva trestné body.Foto: Deník/Ladislava Vavrošová

Jakmile nasněží, silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou se stává pastí pro řidiče kamionů. I přes zákazové značky tam kvůli zapadlým nákladním vozidlům doprava v zimě často kolabuje. To by se mohlo změnit.



Cesta vede kolem vodního díla Šance, kde silničáři nesmí používat chemický posyp, přehrada totiž zásobuje okolní města a obce pitnou vodou. V kopcích dělá pouze inertní posyp těžkým nákladním autům problémy. Pokud sněží nebo se tvoří ledovka, úřady zbystří. Při zhoršené sjízdnosti silnice se prozatím odkrývá přechodné dopravní značení, které uzavře úsek cesty mezi Ostravicí a Bílou pro kamiony a nákladní auta s přívěsem. Stává se však, že řidiči kamionů nařízení nerespektují. Zablokují tím silnici pro ostatní vozidla, byť na místo vyrážejí také policejní hlídky, které odklánějí dopravu.





Pomoci by mělo takzvané telematické řízení. To znamená, že by se na několika místech objevila obdoba proměnných značek používaných například na dálnicích. Digitální zařízení by navádělo provoz mimo oblast vodního díla už od Frýdku-Místku a Bumbálky, pomáhalo by nejen v zimě. Krajský úřad v polovině května zveřejnil na úřední desce opatření obecné povahy. Opatření vychází ze zásady, že stávající svislé dopravní značení bude plně nahrazeno telematickým zařízením. Je tedy navrhováno dynamické řízení, nikoli trvalý zákaz jízdy nákladních vozidel v zimním období, který by zkomplikoval dopravu na alternativních trasách. Provoz bude řízen podle aktuálních potřeb. Do září má specializovaná firma zajistit zpracování projektové dokumentace, kterou Ředitelství silnic a dálnic potřebuje pro umístění devíti proměnných LED značek na území okresu.