Expozice se zavře, zámek čekají změny

Frýdek-Místek - Už jen do konce června mají zájemci šanci navštívit ve frýdeckém zámku stálou expozici Beskydy příroda a lidé.

Ilustrační snímek. Foto: Zdeněk Skalička

Kraj, kterému zámek patří a zároveň je zřizovatelem Muzea Beskyd, chystá zásadní změny, jejichž součástí budou kromě vylepšené expozice s novými interaktivními prvky také mohutné investice do budovy.

Kraj plánuje s revitalizací zámku začít už letos, včetně obnovy expozice Muzea Beskyd má projekt vyjít na zhruba 60 milionů korun. „Vnitřní prostory křídla zámku, ve kterých se nachází expozice muzea, projdou komplexní rekonstrukcí, včetně rozvodů vody, kanalizace, nových podlah i výměny oken. V bezbariérových prostorách se sociálním zázemím bude realizována komplexní obnova expozice, která bude více interaktivní s cílem oslovit široké spektrum návštěvníků. Nová expozice za zhruba 28 milionů korun, která by měla být hrazena, stejně jako celý projekt, z evropských peněz, by mohla být hotova do konce roku 2018," řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo.

Expozice o Beskydech, která je otevřena už od roku 1981, dokumentuje historii a přírodu regionu a ve třinácti místnostech zobrazuje bezmála tisíc sbírkových exponátů. „Pozoruhodná je zejména kolekce velkých šelem, medvěda hnědého, rysa ostrovida a vlka obecného, a mnoha druhů vzácných ptáků, unikátem je i exponát mladého losa evropského," přiblížila Dominika Grygarová z Muzea Beskyd. Chybí ale interaktivní prvky, které povzbudí zájem návštěvníků a podpoří vzdělávací funkci.

Opravou za zhruba 4,7 milionu korun projde také část fasády zámku ve Frýdku-Místku, vyměněna bude i kamenná dlažba nádvoří za zhruba 4 miliony korun, která je nerovná a vykazuje poruchy. Už loni na podzim dostala za pět milionů korun nový kabát jak část fasády nalevo od brány při vstupu ze Zámeckého náměstí, tak kupole zámku. Opravu střechy věže zámku a jejího trámoví připravovalo muzeum tři roky. Po roce 1918 byl zámek sídlem správy státních lesů, kdy zde byly byty a kanceláře. Od roku 1960 o zámek pečuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, které jej zpřístupnilo veřejnosti. Do vlastnictví Moravskoslezského kraje patří od roku 2003.