Frýdek-Místek chce vybudovat novou příměstskou kanalizaci

Skaličtí obyvatelé by si mohli v brzké době oddechnout. V zájmu vedení města Frýdku-Místku je totiž opravit stávající nedostatečnou kanalizaci v příměstských oblastech.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„Problém Skalice a její kanalizace je v nákladovosti stavby dané zdejšími podmínkami. My ale budeme projekt podávat jako jeden balík, včetně dalších okrajových částí, což by nám mělo umožnit odkanalizovat maximum možného. Vedení města rozhodlo, že občanům vypracuje zdarma i projektovou dokumentaci přípojek, vyřídíme potřebná povolení a postavíme přípojku až na hranici jejich pozemků. Lidé si tedy na vlastní náklady zbudují pouze dopojení přípojky k domu," uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Jiří Kajzar ve skalickém kulturním domě.

Jelikož se jedná o opravdu velmi nákladnou investici, tak by to v tomto případě bez Evropské dotace nešlo. „Vzhledem k nutnosti spolufinancovat tento projekt z prostředků Evropské unie, protože jeho souhrnná hodnota zřejmě přesáhne tři sta milionů korun, je nutné přizpůsobit technickou a ekonomickou stránku podmínkám poskytovatele dotace. Předpokládáme, že půjde o evropské peníze, u nichž se velmi dbá na účelnost vynaložených prostředků. Například celkové náklady na jednoho obyvatele nesmí překročit částku 90 tisíc korun," doplnil vedoucí investičního odboru Radoslav Basel.

Rozhodnutí by mělo padnout v březnu 2018. Do té doby totiž bude vedení města vybírat zpracovatele projektové dokumentace. Pokud půjde vše podle plánu, výstavba by měla započít v druhé polovině následujícího roku. (kda)