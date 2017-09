Frýdek-Místek chystá kontejnery k podzimnímu úklidu

Podzim je časem úklidu, ve Frýdku-Místku proto přistaví 63 kontejnerů na objemný odpad.

Odbor životního prostředí a zemědělství frýdecko-místeckého magistrátu společně s Frýdeckou skládkou, která zajišťuje svoz odpadů na území města, připraví po dobu října akci podzimního úklidu.

Dle daného harmonogramu bude na 63 vybraných místech přistaven kontejner pro objemný odpad. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14 hodin, a odváženy budou následující den mezi 6 až 12. hodinou.

Kontejn.er pro objemný odpad není v žádném případě určen pro všechny druhy odpadů. Nepatří do něj nebezpečný odpad a ani stavební nebo biologický odpad. Odkládaný odpad je nutné vhodit přímo do kontejneru, nikoli do prostoru kolem něj. Pokud by tak přeci jen někdo učinil a byl při činu nachytán, hrozí uložení pokuty až ve výši 50 tisíc korun.

V době konání podzimního úklidu bude frýdecko-místecká městská policie provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a každého provinilce bude okamžitě sankcionovat.