Gymnázium Třinec soutěží o mobilní třídu

Gymnázium Třinec soutěží o grant s projektem Mobilní venkovní třída.

Gymnázium v Třinci. Foto: Deník/Klára Kubiesová

Její vybudování by umožnilo žákům zajistit výuku venku na čerstvém vzduchu, zejména v jarním a letním období, kdy výuka ve třídách situovaných na jih je velmi náročná především v době teplého počasí.„Z grantu bychom zajistili nákup pěti skládacích stolů, dvaceti židlí a zahradního domku, kam by se mobiliář mohl uschovat. Variabilita nábytku umožňuje různé využití, například pro skupinovou práci nebo k pořádání sportovních či vědomostních soutěží,“ řekla zadavatelka projektu za Gymnázium Třinec Petra Bruková.



Gymnázium má širokou spádovou oblast od Českého Těšína až po Mosty u Jablunkova. Do školy dojíždějí také žáci z okolních obcí a Třince.„Mobilní učebnu by mělo možnost využívat 500 žáků osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia především v dělených hodinách jazyků, přírodovědných předmětech nebo výtvarné výchově,“ dodala Bruková.



V loňském školním roce se zbourala již nevyhovující a nevyužívaná stará přístavba školy. Gymnázium tak získalo nové prostory, které nyní čekají na své využití. I zde by se například mohla třída postavit.Pro projekt může nyní hlasovat kdokoli formou žetonů v Tescu v Třinci, Bystřici a Jablunkově. Žetony se rozdávají při nákupu u pokladny a následně vhazují do hlasovacího válce v prodejně. Hlasování bude probíhat do 31. října. Gymnázium Třinec muselo nejdřív připravit projekt a vyplnit přihlášku. Pokud získají nejvíc hlasů ve svém regionu, jejich projekt Mobilní venkovní třída bude podpořen grantem v hodnotě 30 tisíc korun. Výsledky hlasování budou zveřejněny v listopadu.