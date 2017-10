Hasiči v Třinci předvedli lidem své zázemí

Den požární bezpečnosti letos vyšel na pátek 13. října. Zájemci si mohli prohlédnout moderní techniku a zázemí 21 hasičských stanic HZS Moravskoslezského kraje, včetně dvou integrovaných výjezdových center.

„Dopolední program byl zaměřen především na návštěvníky z řad mateřských, základních a středních škol. Na všech hasičských stanicích se v 9 hodin četly hasičské pohádky. Návštěvníci se seznámili se zásadami požární ochrany,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.

Integrované výjezdové centrum Třinec se také zúčastnilo této akce. Dvojnásobní mistři republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel se zaměřili především na zásahy hasičů u dopravních nehod.

„Návštěvníky dnes seznámíme s technikou, máme tady vraky aut, na kterých trénujeme vyprošťování osob. Samozřejmě nebude chybět prohlídka celé budovy, zázemí hasičů. Dopoledne jsou tady především děti z mateřských a základních škol. Zatím máme nahlášených kolem jedenácti skupin po pětadvaceti lidech,“ řekl velitel čety třineckých hasičů Jan Čmiel.

Děti z prvního stupně polské základní školy v Oldřichovicích si prohlídku u hasičů užívaly. „Je to tady úžasné, děti jsou z toho nadšené. Na dni otevřených dveří u hasičů jsme poprvé a nemůžeme si to vynachválit,“ uvedla učitelka z polské základní školy v Oldřichovicích Olga Mruzková. To potvrdila i Emílie z polské základní školy v Oldřichovicích, které se prohlídka Integrovaného výjezdového centra v Třinci moc líbila.

Hasiči zde sídlí od loňského roku, kdy bylo IVC na Frýdecké ulici v Třinci slavnostně otevřeno.