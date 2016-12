Hospody bez dýmu? Štamgasti už nadávají

Frýdek-Místek - Zákon, který má platit od konce května příštího roku, se týká i místecké pivnice Maršál. V neděli odpoledne tam řada štamgastů seděla u piva se zapálenou cigaretou.

Nekuřácká restaurace. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„I když jsem nekuřák, tak mi to nevadí. Většina hostů si zapálí, patří to tady," řekla redakci servírka. „Kdo nechce smrdět kouřem, tak jde do nekuřácké hospody a tak by to mělo zůstat," prohlásila. „S protikuřáckým zákonem nesouhlasím. V hospodě bude méně lidí," uvedla s tím, že když v sousedním podniku od ledna omezili kuřáky, přešli právě do pivnice. A obává se toho, že hosté, kteří přijdou do podniku poprvé, si půjdou zakouřit ven a už nezaplatí. „Nedokážu si představit, že si budu muset venku hlídat cizí lidi, aby mi neutekli. Bude to chaos." Štamgasti si na poslance a vládu zanadávali. „Je to blbost, likvidace hostinských," shodli se u jednoho ze stolů. Následovala smršť nadávek. Třiašedesátiletý Libor Jemelka, který je prý v pivnici dennodenně, mluvil o diskriminaci. „Je to holý nesmysl, ty hospody to vyloženě odrovná," řekl. Představa, že od jara bude muset jít s cigaretou před pivnici, se mu protiví. Příznivcem protikuřáckého zákona je naopak Daniel Švach z Frýdku-Místku. „Určitě souhlasím," reagoval na dotaz, jak se mu schválená norma zamlouvá. Vítá, že zákaz kouření má platit i na zastávkách a nástupištích veřejné dopravy. „Je mi to nepříjemné, když jako nekuřák stojím na zastávce a musím to čichat. Myslím, že kuřáci by měli být tolerantní a stoupnout si alespoň kousek bokem," dodal 24letý muž.

„Já jsem nekuřák, a podle mě je ten zákon likvidační a úplně na prd. Klidně to tam takto napište. Jsou přece provozovny, které fungují na obyčejných pivařích, kteří si k pivku prostě chtějí zakouřit. Nóbl člověk přece nechodí do pajzlu. Pochopím to u luxusní restaurace, to je v pořádku, nekouří se při obědech, tohle všechno chápu. Ale je to totéž jako u EET. Likvidační zákon a problém pro obyčejného člověka. Když se podíváte kamkoli, všichni zdražili, takže kdo na to doplatí? Opět obyčejný člověk," řekla redakci Místečanka Iveta Šebestová.