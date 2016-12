Hračky poslouží dětem ve frýdecké nemocnici

„Dobrotety" z frýdecko-místeckého spolku uspořádaly v předvánočním čase sbírku hraček pro dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Dobrotety a studentky potěšily děti. Foto: Nemocnice Frýdek-Místek

Ke sbírce vyhlášené na Facebooku se přidaly také studentky soukromé střední školy PrimMat ve Frýdku-Místku, které do akce zapojily i své spolužáky. Když Andrea Hlisnikovská před časem pobývala se svým hospitalizovaným dítětem v nemocnici, napadlo ji, že by se mohlo nemocným dětem hodit více hraček nebo dětských knížek. Po domluvě s herní terapeutkou nemocnice uspořádala spolu s další „dobrotetou" Kateřinou Kmeťovou sbírku. „Sbírku jsme vyhlásily na facebooku. Trvalo přibližně měsíc, než se nasbíraly knihy, panenky, hračky, barvy a pastelky. Maminky nám nosily také různé stavebnice, puzzle a společenské hry, ze kterých jejich děti už vyrostly. Hračky jsou v dobrém stavu, takže byla by škoda se jich zbavovat, když mohou ještě někomu posloužit," usmála se Kateřina Kmeťová. Hromadu krabic s darovanými hračkami jim pomohly přivézt do nemocnice další studentky Patricie Škulavíková, Pavlína Kafková a Denisa Malinovská, které se do sbírky také zapojily. „Výzvu jsme viděly na facebooku a řekly to spolužačkám ve třídě," prozradila Denisa Malinovská. „Ani jsme netušily, jaký to bude mít ohlas a kolik hraček naše kamarádky přinesou," dodala Denisa. „Panenky, puzzle a další hračky poslouží nemocným dětem pro ukrácení dlouhé chvíle a zpříjemnění pobytu v nemocnici. Dětské oddělení sice disponuje dobře vybavenou hernou, jenže je pravda, že těchto drobných hraček, stavebnic a výtvarných potřeb máme v průběhu roku velkou spotřebu," potvrdila herní terapeutka frýdecké nemocnice Renata Blinková.

Dobrotety vznikly v létě 2012 jako klub maminek, které chtěly pomáhat rodičům předčasně narozených miminek. Jsou sdružením empatických maminek a dobrovolných zájemců o podporu dětí. Cílem a hlavní činností sdružení je přispívat materiální i finanční pomocí ústavům poskytující péči o předčasně narozená miminka a poskytovat především psychickou pomoc rodičům nedonošených nebo nemocných miminek při překonávání těžkého období. (sru)