Hřiště u školy vznikne i bez dotací

Nejen školáci se můžou těšit na nové hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. V areálu tamní základní školy TGM budou vybourána všechna stávající hřiště, která už nevyhovují.

Workoutové hřiště. Ilustrační fotoFoto: Deník/Diana Kovandová

„Hřiště bylo využíváno po dobu více než tří desetiletí a o potřebách řešit jeho nevyhovující stav nebylo potřeba diskutovat. Projekt svým načasováním a umístěním doplní předchozí stavební úpravy na škole a v jejím okolí," uvedla starostka Helena Pešatová.

Nově vznikne fotbalové hřiště se sportovním umělým trávníkem třetí generace, běžecký ovál dlouhý 250 metrů se třemi dráhami s povrchem ze sportovní umělé hmoty pro atletiku, běžecká rovinka v délce 115 metrů se čtyřmi dráhami, volejbalové i víceúčelové hřiště pro míčové hry s povrchem z umělé hmoty, hokejbalové hřiště s živičným povrchem a dřevěným mantinelem, sektor skoku do dálky a sektor vrhu koulí. „Určitě se zpátky vrátí lepší možnosti pro výuku atletiky a rozvoj všestranných dovedností dětí, které jsou potřebné i pro všechny oddíly ve městě," těší učitele tělesné výchovy Otu Polácha.

Pro školu je to očekávaný poslední krok k dokončení procesu modernizace. V posledních letech změnila škola významně svůj vzhled. Došlo k výměně oken, opravě a zateplení všech jejích pavilonů, o rekonstrukci šaten u tělocvičen, včetně sociálního zázemí, a v loňském roce byly provedeny úpravy prostranství v jejím okolí a oplocení školního hřiště. Stavební náklady ve výši takřka 11 milionů korun budou plně hrazeny z rozpočtu města, byť radnice dlouhodobě usilovala o získání dotace. Stavební práce by měly trvat do října.

Základní škola funguje od roku 1983 a je největší školou ve spádové oblasti Frýdlantu nad Ostravicí a okolí, ve které žije přibližně dvaadvacet tisíc obyvatel. První velká rekonstrukce školu čekala v roce 2009, kdy se opravovala elektroinstalace, zabezpečovací systémy a počítačové sítě.