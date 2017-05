Jablunkov: dočkají se fotbalisté i chodci

Město Jablunkov čeká investicemi nabitý rok.

Radnice v Jablunkově. Foto: Deník/Marek Cholewa

V plném proudu je třeba nákladná rekonstrukce sportovního areálu v Bělé. „Díky částce zhruba 7,5 milionu korun poskytne budova Spartaku důstojné zázemí fotbalistům, kompletně nový bude interiér od vzduchotechniky, kabeláže, podlah, stěn a sociálních zařízení až po okna či dveře. Do oprav havarijního stavu objektu jsme šli i bez dotačních peněz, o něž se pokouší klub i město od roku 2008. Opravovat se budou také tribuny a fasáda, počítá se i s kanalizací," shrnul jablunkovský místostarosta Stanislav Jakus s tím, že zrekonstruovaný objekt v Bělé by mohli sportovci využívat do několika měsíců.

Nejde zdaleka o jedinou stavební akci na území města. V současné době se do obnovy stezky ke studánce v městském lese pustila zhotovitelská firma, která má za úkol nejen zrekonstruovat cestu pro pěší vedoucí k takzvané Hladové studánce, ale upravit i okolí tohoto místa. „V létě pak už budou moci návštěvníci projít více než třísetmetrovou cestičkou zčásti vyštěrkovanou a ohraničenou dřevěnými obrubami, která povede přes dvě lávky," konstatoval Stanislav Jakus.

Mezi další aktuální investice patří rekonstrukce chodníků okolo Nádražní ulice. Celkově oprava cest pro pěší po obou stranách silnice od supermarketu po hranici s obcí Návsí vyjde podle vysoutěžené ceny na 5,6 milionu korun, přičemž dotace podle Jakuse pokryjí akci z 90 procent. Zhruba půlkilometrový úsek bude ze zámkové dlažby, chodci bezpečně projdou přes pět přechodů a nové bude i veřejné osvětlení.

A jaké stavby se nyní chystají papírově? „Čekáme na převedení vydraženého pozemku za Komerční bankou, abychom mohli žádat o stavební povolení na realizaci parkoviště. Peníze na investici jsou nachystány, takže uvidíme, jestli se projekt a potřebné formality stihnou vyřídit včas, abychom se do rekonstrukce mohli pustit ještě za příznivých klimatických podmínek," uvedl Jakus. Zdůraznil, že dokončen je i projekt integrovaného výjezdového centra. „To bude sloužit našim dobrovolným hasičům, strážníkům i krajské záchranné službě. Předjednáno máme financování z kraje, s nímž se o náklady bude město dělit rovným dílem. Po dobu stavby budou hasiči využívat prostor zdejší střední odborné školy a učiliště," pravil místostarosta Jablunkova.

Ve fázi projednávání je rovněž řešení parkování ve Školní ulici, podélné stání by tam mělo nahradit stání šikmé.