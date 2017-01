Jednapadesátiletý muž dopadl lupiče, policisté jej ocenili

Policisté ve Frýdku-Místku ocenili za statečnost jednapadesátiletého Petra Jirana, který svou včasnou reakcí zadržel lupiče.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Statečný čin se udál před pátou hodinou ranní na sklonku minulého roku, kdy oceněný jako každý den cestoval autobusem do práce. Když se blížil do cíle, tedy na autobusovou zastávku v Sedlištích, všiml si muže, který na zem povalil starší ženu. „Žena se v důsledku pádu udeřila do hlavy a upustila kabelku, na kterou měl lupič zálusk. Pachatel se ihned kabelky zmocnil a utíkal z místa činu pryč. Náš oceněný neváhal, a když autobus na zastávce otevřel dveře, vyběhl za lupičem. Po několika metrech se zachránci podařilo zloděje dopadnout, zpacifikovat a do doby příjezdu policie také zadržet," popsala dramatickou situaci frýdecko-místecká policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Oloupená žena podle ní utrpěla lehké zranění hlavy, které si vyžádalo jednorázové ošetření. „Pachateli loupežného přepadení již bylo za tento zvlášť závažný zločin sděleno obvinění a v současné době se nachází ve vazbě," dodala policejní mluvčí. Petr Jiran z Frýdku-Místku si za příkladný čin převzal věcný dar náramkové hodinky ve čtvrtek, a to z rukou zástupce vedoucího frýdecko-místeckého územního odboru policie Dušana Dzuby.