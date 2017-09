Jesle téměř vymizely, zájem o ně ale trvá

Spousta rodin s malými dětmi často řeší problém, kdy musí rodiče zpět do práce, ale dítě ještě nepřijmou do mateřské školy.

Jesle. Ilustrační snímekFoto: DENÍK/ Horáková Sylva

Ve Frýdku-Místku mohou využít jesličky, které zde stále fungují. Berou zde děti od jednoho roku. Dětské jesle nabízí i služby navíc. „Nabízíme i doplňkové služby, jako je večerní hlídání nebo hlídání nemocných dětí doma,“ řekla ředitelka jeslí Mrňousek Zuzana Běhalová. Loni byly jesle zrekonstruovány a nyní mají nově otevřeno. Zápisy zde stále probíhají.

Poptávka o přihlášení dítěte do jeslí je zhruba stále stejná.

Menší děti potřebují individuálnější přístup a větší rodinné zázemí. Rozdíl mezi potřebami dvouletých a tříletých dětí je znát. „Zájem o jesličky pořád trvá. Přednostně u nás přijímáme děti s trvalým bydlištěm ve Frýdku-Místku, až poté děti z okolních vesnic a měst. Volná místa ještě máme, ale rodiče mohou děti přihlásit i během roku,“ uvedla ředitelka Jeslí Frýdek-Místek Dagmar Zemanová.

V Třinci už rodiče dětské jesle nenajdou. Děti od dvou let ale mohou rodiče přihlásit i do mateřské školky. „Dvouleté děti už běžně přijímají i školky. Vše však záleží na rozhodnutí paní ředitelky, zda mladší dítě přijmou. A samozřejmě taky na tom, zda ještě mají ve školce místo,“ vysvětlila Marta Sládečková z odboru školství, kultury a tělovýchovy z městského úřadu v Třinci.

Zájem o přihlašování mladších dětí do škol je velký. Rodiče, kteří chtějí své dítě přihlásit do školky, tak musí zjišťovat, ve které školce ještě mají místo. „Od té doby, co mohou rodiče pracovat a zároveň pobírat mateřskou, je u nás zájem veliký. Dvouleté děti přijímáme, pokud pro ně máme místo. V podstatě pro ně ale nemáme třídu, takže bývají ve třídě se staršími dětmi, často se svými sourozenci. Děti mladší dvou let ale nepřijímáme,“ řekla ředitelka Mateřské školy v Třinci v Nerudově ulici Marta Ševčíková.

Existují také dětské skupiny, které jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Například třinecká Dětská skupina Pampeliška, přijímá děti od jednoho roku. Rodiče musí splňovat jednu z podmínek – musí být například občanem Třince, pracovat nebo být studentem.

Klára Kubiesová