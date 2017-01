Kam o víkendu? Na ples, ledové sochy nebo do průvodu

O víkendu se nudit nebudete. Vyrazit můžete nejen na zasněžené hory, začíná také plesová sezona.

Ledové sochy na Pustevnách v Rožnově pod Radhoštěm. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Novoroční ples bude slavnostní

Novoroční ples se uskuteční v sobotu v Národním domě ve Frýdku-Místku. Tančírna bude ve slavnostnějším duchu, s živou hudbou a předtančením. Večerem bude provázet Jana Šodková. K tanci zahraje skupina Blankyt, program zpestří i taneční skupina Just Dance.

Tříkrálový průvod doplní i velbloudi

Tradiční Tříkrálový průvod Frýdkem-Místkem se koná v neděli. Tři králové, jedoucí na velbloudech a na koni, se spolu s koledníky vydají v 10.15 hodin od kostela sv. Jana a Pavla na náměstí Svobody. Jejich trasa povede podél Ostravské ulice směrem k poliklinice a dále ulicí U Staré pošty až na místecké náměstí, kde místní děkan Josef Maňák udělí požehnání městu a všem přítomným.

Sváteční období završí v sobotu slavnostní Tříkrálový průvod také v Třinci. Kašpar, Melichar a Baltazar se se svým doprovodem vydají v 16 hodin z náměstí T. G. Masaryka směrem k náměstí Svobody; do průvodu se mohou zapojit všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Sraz účastníků je v 15.30 na náměstí T. G. Masaryka. Příchozí se budou moci občerstvit nejrůznějšími dobrotami, které pro ně budou připraveny ve stáncích.

Začíná plesová sezona

Folklorní soubor Górole z Mostů u Jablunkova organizuje v sobotu již 39. ročník Mezinárodní přehlídky lidových kapel a folklorních souborů, po níž následuje tradiční Gorolský bál. Vše se koná v prostorách kulturního domu PZKO v Mostech u Jablunkova. Začátek je v 17 hodin. Vstupenky si lze zakoupit v předprodeji v dřevěnce na Fojtství, vstupenka s místenkou vyjde na 400 korun, bez místenky zaplatí zájemci o stokorunu méně.

Plesová sezona v Jablunkově začne v sobotu Jackovským plesem. Akce se uskuteční v jablunkovském domě PZKO, začátek je v 19 hodin. Návštěvníci se můžou těšit nejen na taneční vystoupení folklorního souboru Jackové.

Beseda na Prašivé bude o Pákistánu

Chata Prašivá v Beskydech bude hostit další zajímavou besedu. Promítat bude chatař Martin Stiller, který povypráví o Pákistánu. Akce s názvem „Dobrosrdečný Pákistán. Nevěříte? Přijďte!" se koná v sobotu od 18 hodin. Zájemci se obrazem dostanou do velehor Karakorám a Himálaj, projedou se po legendární silnici Karakoram Highway a navštíví mnoho měst a vesniček.

Bystřická galerie ukáže fotografie

Galerie Šíp v Bystřici od pátku hostí výstavu fotografií Maria Sikory nazvanou Sen o světle. Český profesionální fotograf a výtvarník zavede návštěvníky do tajemného světa tvarů a snů. Galerie Šíp se nachází v nejvyšším patře domova s pečovatelskou službou. Od roku 2010, kdy byla založena, se v ní konalo přes třicet výstav.

Pustevny budou opět ledové

Fascinující jiskření ledu mohou obdivovat návštěvníci Pusteven. Začíná tam akce Ledové sochy 2017, která potrvá až do 22. ledna. Tvorba soch z ledu a sněhu na Pustevnách má tradici dlouhou 19 let. O víkendech se návštěvníci mohou těšit na zajímavý doprovodný program, který začíná vždy od 10 hodin. Letošní ročník přináší novinku v tom, že sochy budou rozdělené do dvou stanů, umístěných ve dvou rozličných lokalitách. Jedna bude v areálu běžeckého stadiónu, druhá na louce naproti kolibám. Oproti loňskému ročníku, kdy sochaři spotřebovali přibližně šest tun ledu, letos nechali organizátoři navézt 35 tun, což je asi 500 kvádrů po 70 kilogramech. Na Pustevny se návštěvníci mohou dostat lanovkou z Ráztoky, místní části Trojanovic, nebo autem ve směru od Prostřední Bečvy. Odtud bude také posílena autobusová doprava.