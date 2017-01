Kam o víkendu? Na plesy, karneval na ledě nebo lyžovačku

Bruslení v maskách, oslavy klubu Stoun, ples plný piva ve Frýdlantu nebo pořádná lyžovačka. O víkendu se v regionu nudit nebudete.

V Polárce bude karneval na ledě

Hala Polárka ve Frýdku-Místku bude v neděli patřit bruslení v maskách v rytmu karnevalových tónů. Návštěvníci se mohou těšit také na animátory v kostýmech různých zvířátek, kteří se budou společně s dětmi prohánět po ledové ploše. „Svou návštěvou pomůžete rovněž dobré věci. Pokud si totiž s sebou přinesete minimálně pět víček z PET lahví, získáte padesátiprocentní slevu z běžné ceny vstupného. Všechna vysbíraná víčka budou potom věnována malému Petru Adámkovi z Frýdku-Místku," informovali pořadatelé akce, která se uskuteční od 17 do 18.30 hodin.

Klub Stoun slaví výročí plesem

Každoroční výroční oslavy založení frýdeckého klubu Stoun budou i letos, kdy klub slaví 22 let fungování, netradiční. V pátek ve 20 hodin začíná ples, kde bude podmínkou společenský oděv, převlek nebo kostým v rock and roll stylu. V průběhu večera bude postaráno o občerstvení a dobrou zábavu, kromě jiného proběhne soutěž o celoroční volný vstup do Stounu.

Sobota bude druhým dnem oslav výročí otevření Stounu – večer nazvaný NO!SE: Bifidus Aktif bude ve znamení smrště nejlepších drum and bass setu. Jako hlavní host večera vystoupí český dj a producent Bifidus Aktif. Vstup na akci je 80 korun, znovu nebude chybět soutěž o volný vstup do Stounu na celý rok.

Ve Frýdlantu se bude tančit s pivem

Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí připravuje na sobotu pivní ples. Lidé se mohou těšit na pestrý program, tři pivovary, dvanáct druhů piv, dva bary, stylovou obsluhu, výborné jídlo, pivní soutěž a velkou tombolu. Po celý večer bude hrát kapela Proxima Orchestra. Vstupenky se prodávají za 290 korun bez večeře, s večeří jsou o stokorunu dražší.

Děti pobaví ledová show

Ledová show s Elsou. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční v neděli od 16 hodin v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jedná se o zábavný program pro děti i rodiče. V rámci představení se děti vydají společně s Elsou do ledového království, kde se setkají i s dalšími postavami z oblíbené pohádky. Společně zažijí spoustu zábavy, tancování a legrace. Nouze nebude ani o mnohá překvapení. „Například v průběhu programu ožije pomocí kouzla malý sněhulák. Na závěr se možná podaří vykouzlit i sněhovou nadílku. Díky představení se na chvilku děti i rodiče ocitnou v pohádkovém světě kouzel s hromadou dárků a splněných přání. Každá ledová show obsahuje i bonus v podobě fotografování s Elsou i Annou, které budou mít po skončení představení také autogramiádu," přislíbil pořadatel s tím, že vstupenky se prodávají v předprodeji ve frýdlantské pobočce BIC za 80 korun.

Kostelem v Mostech bude znít novoroční pěvecký koncert

Novoroční koncert s názvem „První koleda", který se bude konat v neděli v 15.30 hodin, rozezní kostel sv. Hedviky v Mostech u Jablunkova. Na koncertu se představí smíšený pěvecký sbor ECHO, který je složen z pěveckého sboru SCEAV z Bystřice a pěveckého sboru CB Hrádek. Vstupné je dobrovolné.

Razula láká na akci Lyžuj a plav: ke skipasu hodina v bazénu

Nejen na lyžování, ale i koupání v termálních bazénech, saunování a chutné valašské speciality láká Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích. V neděli se zde navíc uskuteční dětský lyžařský závod O pohár strašidýlka Razuláka. Letošní novinkou je dárek pro lyžaře: k vybraným skipasům kousek valašského čerstvě upečeného frgálu v Gril srubu Razula přímo pod hlavní sjezdovkou Razula. Na celodenní a večerní skipas Razula se vztahuje bonusová akce Lyžuj a plav, díky níž lyžaři získají hodinový vstup zdarma do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal. Můžou si tak prohřát svaly ve slané vodě vyhřívané až na 36 stupňů Celsia. Akce platí ve všední dny, bonus lze využít dva měsíce od zakoupení skipasu. Velké Karlovice jsou také oblíbeným cílem běžkařů. Obec nabízí 40 kilometrů upravovaných a značených běžeckých tras, na které navazuje dalších 50 kilometrů na okolních hřebenech.