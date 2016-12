Kam o víkendu? Na živý betlém nebo koncerty

Poslední adventní víkend budou mnozí věnovat nákupům, na programu ale v regionu budou i různé zajímavé kulturní akce. Připravili jsme tipy, kam vyrazit.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V Třinci vystoupí Mirai a Lake Malawi

Náměstí Svobody v Třinci ožije v sobotu vpodvečer další zajímavým hudebním vystoupením. Na podiu se od 18 hodin představí kapela Mirai, od 19 hodin je pak na programu vystoupení populární třinecké kapely Lake Malawi. Chybět nebudou stánky se speciálním občerstvením v podobě různých druhů punčů, svařeného vína, netradiční kávy, regionálních dobrot, děti budou moci ochutnat horkou čokoládu nebo dětský punč.

V Mostech bude živý betlém a vánoční koncert

Živý betlém, který okouzlí děti i dospělé, bude v neděli od 14 hodin na prostranství u dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova. Návštěvníci se můžou těšit na živou svatou rodinu a zvířátka, živou hudbu a také na něco dobrého pro zahřátí, například pečené kaštany a svařené víno. Kdo se bude chtít ještě více vánočně naladit, může v neděli v 16 hodin zavítat na Vánoční koncert do domu PZKO. Představí se Ondřej Bazgier a jeho hosté.

Na místeckém náměstí bude veselo

Adventní městečko na místeckém náměstí Svobody pokračuje o víkendu zajímavým programem pro celou rodinu. Zítra od 10 hodin se tam odehraje představení Divadla Ententýky s názvem O kouzelné šupince s myškou Klárkou a veverkou Terkou. Od 11 hodin pak zahraje Martin Ševčík, v 15 hodin je na programu vystoupení kapely Žárovky, o hodinu později se představí Dancepoint a od 17 hodin se můžou lidé těšit na Stanley´s Dixie Street Band. Pestrý kulturní program doprovodí dění na náměstí Svobody také v neděli. Od 10 hodin diváky potěší soubor lidových písní a tanců Ostravica, v 11 hodin vystoupí KACZi, divadelní vystoupení Příhody kluka Bombarďáka přijde na řadu v 15 hodin. Závěr programu bude patřit hudbě – v 16 hodin zahraje skupina Plyš a od 17 hodin bude podium patřit Davidu Stypkovi & Bandjeez.

Lidi v Paskově potěší vánoční jarmark

Vánoční jarmark se uskuteční v sobotu na paskovském náměstí, a to od 14 do 18 hodin. Lidé se mohou těšit na kulturní program, prodej živých kaprů, výrobky žáků tamní základní školy nebo na prodej vánočních dekorací. Dětské chutě potěší horká čokoláda, perníčky a trdelník. Dospělým organizátoři slibují svařák a medovinu, domácí sýry, uzeniny nebo třeba ryby. Ve 14 hodin se navíc v kostele uskuteční slavnostní koncert s názvem „H. Purcell – Ode on St. Cecilia's Day". Vánoční jarmark pořádá paskovská pionýrská skupina ve spolupráci s městem.

Na Slezskoostravském hradě zazní Česká mše vánoční

Výstavu betlémů na Slezskoostravském hradě také letos zpestří reprodukovaná Česká mše vánoční od skladatele Jakuba Jana Ryby. Hradní prostory rozezvučí už zítra od 17 hodin, vstup na akci s mnoha stánky a s vánoční pohodou je však už o hodinu dříve. Vstupné na akci stojí 40 korun.

Permoník rozezní studénecký kostel

Permoník, jeden ze souborů patřících ke špičkám sborového zpěvu, zavítá do Studénky. V neděli od 17 hodin hlasy početného hudebního seskupení prostoupí kostel sv. Bartoloměje. Vstupné na Vánoční koncert pěveckého sboru Permoník bude 100 korun.