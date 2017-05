Kamer v ulicích rychle přibývá

Jeden z faktorů, které mají mírnit kriminalitu ve městech, je používání bezpečnostních kamer.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucej

Soukromé sektory si je instalují velmi často, s těmi veřejnými, napojenými na integrovaný systém, se ale člověk ještě prakticky donedávna nesetkával. V posledních letech do nich ale města investují nemalé peníze. Do kamer průběžně investují a rozšiřují jejich působnost také v Karviné a v Havířově.

„V uplynulých dvou letech jsme do kamerového systému investovali okolo dvou milionů korun. Do budoucna zvažujeme rozšíření kamerových bodů například kolem uprchlického střediska nebo u nového železničního viaduktu," uvedl ředitel havířovské městské policie Bohuslav Muras.

DOBŘÍ POMOCNÍCI

Přechod z analogu na mnohem vhodnější digitál který umožňuje lepší kvalitu záznamu a další nové možnosti využití probíhá plynule u kamer v Karviné.

„Plánujeme další rozšíření kamer do míst, kde je jich potřeba. Místa i trasy vybíráme v součinnosti s policií a podle údajů a vývoje kriminality a dalších těchto jevů ve městě," řekl zástupce ředitele městské policie Karviná Václav Ožana.

Strážníci obou měst pak kamery každopádně hodnotí jako dobré pomocníky, díky kterým je možné daleko lépe hlídat vytipované objekty, sledovat v případě potřeby pohyb pachatelů po městě či zaznamenávat jejich činnost.

Magistrát Frýdku-Místku v posledních letech celkem už do ulic města pořídil 81 kamer. Jen v loňském roce jich bylo instalováno18 a ještě mají přibýt další tři.

Dvě se budou instalovat už letos a to v ulici Československé armády a v Janáčkově parku. Mimo to je v plánu instalace kamerových systému také na příjezdových a výjezdových trasách, kde by záznamy pomáhaly převážně Policii ČR.

Až dosud je totiž kamerový systém napojen pouze na městskou policii, která záznamy archivuje a spravuje.

VÍCE KAMER NEMÁ KDO SLEDOVAT

Mezi obyvatelstvem Frýdku-Místku panuje většinový názor, že kamery jsou důležité a mají své opodstatnění. Například v dnech minulých byl díky kamerovému systému dopaden bezdomovec, který u zámku ve Frýdku zapálil jiného bezdomovce.

Strop v počtu kamer je nyní v Novém Jičíně, kde na situaci v ulicích dohlíží devatenáct kamer 10 stacionárních a 9 mobilních.