Kde parkovat v centru Frýdku? Chystají se změny

Autem do historického centra? Zatímco místecké náměstí Svobody už dávno neslouží jako parkoviště, ve Frýdku na Zámeckém náměstí je situace jiná. Tamní náměstí takřka po celém obvodu obklopují desítky parkovacích míst, auta stojí také uprostřed okolo kašny. To by se ale mělo změnit.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Alespoň část aut má v budoucnu parkovat jinde. Novinek by se mohla dočkat travnatá plocha naproti Kauflandu mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici, tedy kousek pod náměstím. Radní rozhodli o zadání zpracování ověřovací studie pro vybudování spojovací komunikace obou ulic. V současnosti je tato plocha poblíž bývalé zdravotní školy nezastavěná a nevyužívaná. Město tak střádá plány, jak by se dalo ulevit frýdeckému náměstí od množství parkujících aut. „Cílem je rovnoměrnější rozložení dopravy a přesunutí parkování z frýdeckého náměstí, do kterého nás tlačí památkáři, kteří nechtějí, aby se parkovalo kolem kašny. Na parkoviště u ulice Na Půstkách budou zpracovány tři variantní návrhy. Studie by měla být hotova ještě letos,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Dlouhé roky auta na náměstí u kašny se sochou svatého Floriána stát nesměla, pak ale magistrát změnil přístup, díky čemuž přibyly zhruba tři desítky placených parkovacích míst. Některým místním obyvatelům se množství zaparkovaných vozidel nelíbí, obchodníci ale argumentují, že náměstí by jinak bylo mrtvé místo. Na rozdíl od místeckého náměstí Svobody totiž Zámecké náměstí není přirozenou křižovatkou pro pěší. Možností k parkování je v okolí Zámeckého náměstí vícero, některá parkoviště jsou navíc bezplatná. Výšlap k náměstí však řadu lidí může odradit, pro hůře se pohybující lidi znamená dokonce nepřekonatelný problém. Řešením může být autobusy městské hromadné dopravy, která v pravidelných intervalech jezdí před frýdecký zámek. ČTĚTE TAKÉ: V Třinci myslí na vyšší bezpečnost seniorů

Autor: Lukáš Morys