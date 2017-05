Kempy už zahájily, někde se změnami

Turistická sezona se rozjíždí naplno, provoz zahájily autokempy. Někde beze změn oproti loňsku, jinde se změnami většími či menšími.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

Podstatné novinky mohou čekat návštěvníci kempu u přehrady Olešná ve Frýdku-Místku. Letošní rok je enormní, co se týká výskytu klíšťat, takže správce aquaparku a kempu, kterým je městská společnost Sportplex, bude častěji kosit trávu a poprvé v historii přistoupí také ke speciálnímu postřiku proti klíšťatům. V aquaparku na Olešné byl postřik aplikován už minulý týden. „V prostorách kempu to bude v polovině června, tedy před zahájením letní sezony," řekla vedoucí aquaparku Jana Adamczyk Vicherová.

Další novinkou bude zákaz vjezdu vozidel na zelenou plochu od cyklostezky směrem k vodě. V minulosti bylo parkování vozidel u stanů běžné, nyní to už možné nebude. Volných ploch k ležení u přehrady tak přibude. Navíc na ploše od cyklostezky směrem k vodě v úseku od aquaparku k hrázi byly vysazeny nové třešně, které v budoucnu poskytnou potřebný stín.

Atraktivitu kempu by mohla zvýšit lepší kvalita vody v přehradě, letos v létě se však lidé zřejmě plné přehrady ještě nedočkají. Teprve před měsícem skončila těžba nánosů ze dna nádrže, kvůli čemuž byla přehrada poloprázdná.

Služby v omezeném provozu letos návštěvníkům nabídne Autokemp Lučina u Žermanické přehrady. Tou nejzásadnější změnou je uzavření restaurace. „Přestavujeme. V provozu budou pouze stánky na pláží a na golfu," informoval správce kempu Drahoslav Křenek.

Majitel kempu se totiž pustil do modernizace areálu a jeho infrastruktury. Během letošního roku zmizí 40 let staré chatky a na jejich místě vyroste dvacet nových. Stejně tak bude příští rok k dispozici nové sociální zařízení v kempu. K pronájmu je každopádně i v letošní sezoně několik chatek s pěti lůžky a pokoje pro dva, čtyři a šest nocležníků. Kapacita pro stavění stanů omezena není. Kemp už je v provozu a bude až do konce srpna.

NABÍZEJÍ VOLNÉ VSTUPY

Kemp ve Frenštátě pod Radhoštěm k už několikrát bodoval v celorepublikových soutěžích. Letos se návštěvníci mohou těšit na opravené chatky, sprchy, sociální zařízení. Zjednodušené je rovněž přihlášení k ubytování v kempu, který je otevřený už od půli dubna.

„Ubytovaní na pět a více nocí mají dva volné vstupy do nedalekého aquaparku, pokud ještě není otevřený, dáváme dva vstupy do krytého bazénu," upozornila recepční Michaela Šebetovská s tím, že pro ubytované návštěvníky jsou všechny kulturní akce pořádané v areálu autokempu zdarma. Přímo v kempu je občerstvení s posezením, možnost celodenní stravy je pak v blízké restauraci.