Koupaliště zahajují sezonu

Závěr května přinesl teplé a slunečné počasí, takže některá koupaliště a aquaparky uspíšily začátek sezony.

Letní koupaliště v Třinci. Foto: Deník

Od soboty je v provozu letní aquapark na Olešné, do konce května stojí vstupenky polovinu běžné ceny. V neděli přivítalo první návštěvníky koupaliště v Třinci.

Dlouho to vypadalo, že skutečně teplého počasí se v květnu nedočkáme, závěr měsíce však vyšel skvěle. A tak část provozovatelů letních koupališť a aquaparků neváhala a spustila provoz.

Výrazné novinky letos v regionu na návštěvníky ale nečekají. Na třineckém koupališti zůstává největším lákadlem pro děti tobogán, dětské bazénky a vodní nafukovací atrakce. Kromě vodních radovánek si mohou návštěvníci užít i řadu sportovních aktivit, mezi něž patří beachvolejbal, tenis, stolní tenis, badminton, nohejbal, petanque a další. „I letos bude v areálu k dispozici letní kavárna s posezením a stejně jako v předchozích letech oživí letošní prázdninové večery letní kino. Ceny vstupného zůstávají stejné jako v loňském roce," uvedla mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.

Celodenní vstupenka vyjde dospělého na 60 korun, děti od 6 do 18 let, důchodci a studenti do 26 let zaplatí 40 korun, nechybí ani nabídka rodinného vstupného. Děti do tří let mají vstup zdarma. Tamní koupaliště spravuje společnost STaRS, která je příspěvkovou organizací města. První letošní návštěvníci dorazili na koupaliště v Třinci v neděli, včera si lidé mohli přijít zaplavat pod širým nebem od 14 do 18 hodin, obdobné to bude i dnes.

O víkendu otevřel brány také letní aquapark u přehrady Olešná ve Frýdku-Místku. Návštěvníky láká až do středy na poloviční ceny vstupenek, v květnu se totiž voda neohřívá. Už minulý týden tam byl na travnaté ploše proveden postřik proti klíšťatům.

Jinde ještě na zahájení koupací sezony čekají. Například na koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí by měla sezona začít 24. června, na koupališti Sluníčko u stejnojmenného penzionu v Ostravici zahájí letní sezonu v sobotu, akce bude spojena s oslavami dětského dne.