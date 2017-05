Kraj chce opravit zámek

Krajští radní se minulý týden vydali do Frýdku-Místku. Po zasedání na magistrátu navštívili také střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb, speciální pořádkovou jednotku a společnost Hyundai.

Sešli se také se zástupci spolků. „Krajské finance letos směřují v oblasti Frýdecko-Místecka do oprav silnic, především do první etapy rekonstrukce silnice Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant nad Ostravicí v délce 8,5 kilometru, včetně opravy a rekonstrukcí mostů za 30 milionů korun. Tato akce je spolufinancována z evropských zdrojů,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

„Opravou za zhruba 4,7 milionu korun projde část fasády zámku ve Frýdku-Místku, vyměněna bude i kamenná dlažba nádvoří za zhruba 4 miliony korun. Sanace za přibližně 3,6 milionu korun se dočkají kamenné hradby u brány hradu Hukvaldy, peníze poputují také do oprav krajských školských zařízení,“ dodal hejtman. Kraj plánuje ještě letos zahájit revitalizaci zámku ve Frýdku, včetně obnovy expozice Muzea Beskyd v celkové výši zhruba 60 miliónů korun. „Vnitřní prostory křídla zámku, ve kterých se nachází expozice muzea, projdou komplexní rekonstrukcí, včetně rozvodů vody, kanalizace, nových podlah i výměny oken.

V bezbariérových prostorách se sociálním zázemím bude realizována komplexní obnova expozice, která bude více interaktivní s cílem oslovit široké spektrum návštěvníků. Nová expozice za zhruba 28 milionů korun, která by měla být hrazena stejně jako celý projekt z evropských peněz, by mohla být hotova do konce roku 2018,“ sdělil Lukáš Curylo, náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči.