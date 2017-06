Král mladých chemiků je z Písku u Jablunkova

Mladá chemická hvězda vyrostla v Písku u Jablunkova. V pátém ročníku celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR zvítězil Vojtěch Kříž, žák Základní školy a mateřské školy Písek. Soutěž měla celkem čtyři kola.

Vojtěch Kříž. Foto: Archiv V. Kříže

Z prvního, které probíhalo na základních školách, postoupili tři nejlepší žáci do kola druhého, které bylo testové a konalo se na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského Ostrava. Do regionálního kola postoupilo 34 nejlepších žáků, kteří předvedli své dovednosti v laboratoři. Do celostátního kola za Moravskoslezský kraj postoupili čtyři žáci. V celostátním finále, které ser konlo 13. června na půdě Fakulty chemicko-techno᠆logické v Pardubicích, žáci podstoupili závěrečný test a zároveň prokázali své praktické dovednosti v laboratorní práci. Nejlépe si vedl Vojtěch Kříž, který porazil téměř 14 tisíc žáků a stal se tak pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2017. Společně s prvním místem získal notebook s chemickým výukovým systémem, odbornou literaturu a příslib přiznání stipendia ve výši 48 tisíc korun v prvním akademickém roce studia na FCHT Univerzity Pardubice.



„Vítězství jsem vůbec nečekal, sedly mi ale soutěžní úlohy, které nevyžadovaly jen hromadu nabiflovaných vědomostí, ale nutily i k přemýšlení,“ řekl Vojtěch Kříž. Chemie ho baví a bude se jí věnovat i dál. Od září nastupuje na chemickou průmyslovou školu v Ostravě a jednou by si chtěl splnit svůj sen – studovat svůj oblíbený obor na univerzitě. Vojtěch Kříž byl oceněn i jako talent roku 15. června v Třinci.

KLÁRA KUBIESOVÁ