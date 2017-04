Kříženec dosud strávil v psím útulku dva roky

Majitelka psího útulku v Sedlištích Eva Vinklárková Deníku řekla, že v současné době má v kotcích umístěno kolem padesáti psů.

Útulek. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Alena Hesová

„V tomto období je to takový průměrný stav. Mezi těmito psy je zastoupeno nejvíce kříženců labradorů a ovčáků. Takovým nelichotivým rekordmanem, o něhož lidé zatím nejeví zájem, je kříženec, kterého už máme dva roky. Snad se nakonec přece jen najde někdo, kdo si ho domů odveze,“ vyslovila přání Eva Vinklárková s tím, že není snadné vyjmenovat obce, ve kterých je nejvíce odchytů.

„Jsou to takové výkyvy, kdy nám dovezou několik pejsků, kteří byli odchyceni v jedné obci. Potom je tam ale nějakou dobu klid, kdy se zase volně pobíhající psi objeví v sousední vesnici. Tím se to vlastně zprůměruje,“ zamyslela se Vinklárková, jejíž útulek má v současné době dostatečnou zásobu krmiva. „Pokud by nám ale někdo chtěl něco darovat, určitě ho nevyhodíme,“ dodala.

V útulku pro psy v Třinci je momentálně jen pět zvířat. Podle správkyně Evy Labajové od začátku roku přijal útulek ve Frýdecké ulici celkem 66 psů. „V poslední době je větší odchyt pejsků z Polska a příhraniční oblasti, tak zhruba jednou za měsíc,“ naznačila s tím, že momentálně jsou v třineckém psím útulku prováděny určité terénní úpravy.