Lanovka prochází modernizací

Díky investicím by lanová dráha na Javorový vrch mohla sloužit dalších třicet let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Postupnou rekonstrukcí závěsů a sedaček prochází v současné době lanovka na Javorový vrch. Do oprav se pustil provozovatel lanové dráhy, společnost Bytoslan, s finančním přispěním města. Celkově vyjde revitalizace sedaček na 1,3 milionu korun, město na ni uvolnilo částku půl milionu korun.

„Rozhodli jsme se rekonstrukci sedaček podpořit z rozpočtu města, protože nám záleží na bezpečnosti cestujících. Modernizací lanovky se nejen zvýší bezpečnost, ale jízda na lanovce by měla být také pohodlnější," podotkla starostka Třince Věra Palkovská.

S průběhem oprav seznámil třinecké zastupitele na jejich dubnovém zasedání jednatel společnosti Bytoslan Ivo Branný. „Postupně obnovujeme všechny nosné konstrukce, včetně podsedáků a opěrek. V tuto chvíli je rekonstruováno deset závěsů se sedačkami, které už visí zpět na laně, a další pravidelně odvážíme do dílny k modernizaci. Rekonstrukce bude probíhat v průběhu roku postupně, aniž by narušila jízdní řád lanovky," uvedl Ivo Branný.

Dodal, že obnoven bude i zabezpečovací systém sedaček, který se už nebude otevírat směrem od těla, ale směrem nahoru, takže tato varianta bude nejen bezpečnější, ale také vstřícnější a jednodušší i pro děti. V novém kabátě s logem města Třince by mělo být všech 120 sedaček do listopadu letošního roku. Firma má v plánu ještě obnovit původní elektroinstalaci a vybavení rozváděčů. Po letošní modernizaci by lanovka na Javorový vrch mohla podle provozovatele sloužit dalších třicet let.

PLÁNY NA NOVOU LANOVKU NEVYŠLY

Město Třinec se v minulosti snažilo, aby na Javorový vedla nová moderní lanovka. „V roce 2005 byla dokončena projektová studie, která počítala s novou trasou a čtyřsedačkovou lanovkou, ale samotná realizace ztroskotala na nesouhlasu soukromých vlastníků pozemků pod budoucí stavbou," poznamenala mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.

O prázdninách uplyne šedesát let od chvíle, kdy byl zahájen provoz lanové dráhy. Dráhu od začátku provozovaly ČSD, které se jí ještě v roce 1957 snažily odprodejem zbavit. Protože ale nenašly kupce, dráha v jejich majetku zůstala až do roku 1996, kdy byla zprivatizována.

Lanovka na Javorový vrch je v provozu celoročně každý den. Mimo provoz je lanovka dočasně vždy na jaře a na podzim, kdy se konají pravidelné opravy a revize. Přepravní kapacita lanové dráhy je 364 osob za hodinu a z dolní stanice nahoru se díky ní dostanou zájemci zhruba za 10 minut.