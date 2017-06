Lašské království uspořádá na oslavu výročí 30 let výstavu

Lašské království letos slaví již třicet let od doby, kdy se v Olomouci sešli obyvatelé Lašska, aby založili ilegální spolek lašská obroda.

Lašský král Zdeňa Viluš I. Foto: Radana Šatánková

Do čela nově vzniklé organizace byl dosazen iniciátor hnutí Zdeněk Vilém Krulikovský, rodák z lašského Místku. Byla by velká škoda si historii nepřipomenout, a proto Lašské království pořádá výstavu v budově Muzea Beskyd na Frýdeckém zámku. Výstava zobrazí dokumenty z celého období, od proměny království z ilegálního spolku, vznik právního subjektu až k dnešním dnům. Výstava započne ve čtvrtek a bude široké veřejnosti otevřena až do 20. srpna.