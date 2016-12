Léčebna ve Frýdku znovu slouží pacientům

Dlouhodobě nemocní pacienti se dočkali lepšího zázemí. Pomohly švýcarské fondy i peníze od města.

Budova, ve které sídlí léčebna pro dlouhodobě nemocné Gaudium, je ve vlastnictví církve. Původně sloužila jako sirotčinec. Foto: Deník/Lukáš Morys

Konečně je hotovo, oddychli si zaměstnanci i pacienti frýdecké léčebny pro dlouhodobě nemocné Gaudium. Loni na podzim bylo kvůli plánované rekonstrukci budovy v Revoluční ulici, ve které zařízení sídlí, mezi frýdecko-místeckými zastupiteli rušno. Na opravy nakonec přispělo kromě švýcarských fondů i město.

Nový kabát dostaly šatny, sociální zařízení nebo rozvody topení, vody a elektřiny. Interiér Gaudia se změnil k nepoznání. Po kompletním vybourání vnitřních prostor na svém místě zůstaly pouze obvodové stěny, schodiště a výtah.

Pacienty díky rekonstrukci čeká kromě moderního prostředí spousta novinek. „První věc, které si pacient všimne, je jiné umístění nových sociálních zařízení nejsou na kraji chodby, ale u pokoje. Ty už nejsou čtyřlůžkové, ale maximálně troj- a dvoulůžkové. Pacienti mohou využívat také cvičnou kuchyňku pro nácvik sebeobsluhy, místnost určenou pro ergoterapii a nové vybavení fyzioterapie," vyjmenoval ředitel léčebny Petr Hartmann a doplnil, že obměny se dočkaly také rehabilitační pomůcky. Součástí švýcarského projektu, jehož smyslem je zlepšení péče o pacienty, bylo také školení personálu v bazální stimulaci. Lidé se o proměně zařízení mohli přesvědčit na vlastní oči.

Ve středu se uskutečnil den otevřených dveří, kterého využily desítky lidí.

POLITICI MĚLI OBAVY

Peněžní pomoc města se však provozovateli léčebny nezískávala snadno. Potíž tkvěla v tom, že Gaudium, jako soukromý subjekt, žádalo o peníze na úpravu objektu, který patří církvi, konkrétně Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Někteří zastupitelé se obávali, že pokud by projekt podpořili, mohli by si za to vysloužit pozornost státního zástupce. Část z nich totiž čelí trestnímu stíhání za jiné údajné prohřešky.

Gaudium už příslib města jednou získalo, a to v roce 2012, jenže tehdy avizované peníze z prostředků švýcarských fondů neobdrželo. Závazek Frýdku- -Místku o participaci tak byl po čase zrušen. Přijetí závazku spolufinancovat projekt na rekonstrukci léčebny nakonec zastupitelstvo před více než rokem znovu odsouhlasilo. S tím, že spoluúčast bude tvořit maximálně 15 procent uznatelných nákladů, a to maximálně čtyři miliony korun.

Rozsáhlé opravy netrvaly tak dlouho, jak by se mohlo zdát. Začaly v srpnu a v listopadu už bylo hotovo. „Je to rekordně rychlé. Dotace totiž musela být vyúčtována do posledního prosince. Při pracích se objevila jen jediná komplikace, a to uhnilé stropy mezi přízemím a prvním patrem. Nejspíš tam zatékalo z původní koupelny, dva nebo tři trámy byly uhnilé," dodal Petr Hartmann.

Zařízení má kapacitu šedesát lůžek, v polovině týdne jej obývalo dvaadvacet lidí. Znovuotevřené Gaudium totiž začalo přijímat pacienty teprve před třemi týdny a před svátky podle ředitele není o služby takový zájem jako během roku. Průměrná doba, kterou klienti v léčebně stráví, je pět až šest týdnů. Stará se o ně zhruba padesátičlenný personál.